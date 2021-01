Netflix: 'Derry Girls': Nicola Coughlan confirma que la temporada 3 está en proceso

Nicola Coughlan la nativa de Galway ha revelado recientemente que si habrá otra temporada de la serie de Netflix 'Derry Girls' y que incluso ya ha leído algunos de los guiones.

La actriz, que actualmente protagoniza el exitoso programa de Netflix Bridgerton, dijo que si bien la filmación no puede realizarse debido a las restricciones de Covid en este momento, el guión de la próxima temporada está en desarrollo. Si aún no sabes de que estamos hablando La Verdad Noticias tiene una pequeña sinopsis de esta interesante serie.

Sinopsis de 'Derry Girls'

Derry Girls es una serie de comedia franca, centrada en la familia y la historia de la mayoría de edad que sigue a Erin, de 16 años, y a sus amigas mientras crecen en un mundo de policías armados en Land Rovers blindados y puntos de control del ejército británico en la década de 1990. de Irlanda del Norte.

Escrito por la guionista de 'Being Human' Lisa McGee. La historia se desarrolla durante la época de The Troubles. La vida de adolescente continúa a pesar de las sombrías circunstancias, y Erin está más preocupada porque su chico enamorado no sabe que ella existe, o por su primo entrometido que no deja en paz su vida.

'Derry Girls' es un recordatorio de que los adolescentes de Irlanda del Norte se enfrentaron a los mismos dolores de crecimiento que el resto del mundo.

En una reciente entrevista Nicola Coughlan se dijo que no se puede hacer nada que involucre a una multitud, así que logísticamente, es realmente difícil. Pero hablando con Lisa McGee recientemente habló de las historias.

Nicola Coughlan es una de las protagonistas de 'Derry Girls'.

"Son tan brillantes, lo que no me sorprende, es simplemente increíble, pero me dieron ganas de hacerlo ahora mismo."

La mujer de 34 años también habló sobre cómo siente que el programa está educando a las personas que pueden no saber mucho sobre la historia de Irlanda del Norte, especialmente el período de The Troubles.

Como muchos de nosotros que crecimos en Irlanda en los años 90, Coughlan recuerda haber oído hablar del Acuerdo del Viernes Santo en las noticias.

"Recuerdo claramente que se firmó el Acuerdo del Viernes Santo y pensé, ¿se acabó? Los constantes informes de tiroteos, bombardeos, ¿se va a terminar?

Ha sido divertido con Derry Girls y la gente diciendo que no sabían todo lo que pasó ", explicó.

Esa es una gran brecha en el conocimiento de la gente: Irlanda es el vecino de Gran Bretaña. Somos su socio comercial más cercano. Estamos tan inextricablemente vinculados. Los vecinos de al lado deben saber lo que está pasando".

Si bien es posible que no tengamos la próxima temporada de Derry Girls tan pronto como nos gustaría, es absolutamente brillante escuchar que los planes están en marcha para la tercera temporada y esperamos ver lo que Erin, Orla, Clare, Michelle y James pasen en la siguiente temporada.

'Derry Gilrs' actualmente se puede disfrutar desde la plataforma de streaming más famosa conocida como Netflix.

