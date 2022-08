Netflix: De esto tratará la segunda temporada del Juego del Calamar

Netflix sigue sorprendiendo y queriendo recuperar el casi millón de suscriptores que perdió durante el trimestre pasado, por lo cual está apostando por sus series originales.

Es por eso que se ha confirmado la segunda temporada de El Juego del Calamar, la popular serie de thriller coreana que causó furor en 2021.

Es por eso que su creador Hwang Dong-hyuk ha querido dar uno adelanto de lo que no espera en la segunda temporada del Juego del Calamar.

De esto tratará la segunda temporada de El Juego del Calamar

Tal y como te dijimos en La Verdad Noticias, la segunda parte de El juego del Calamar está en preparación al igual que el Gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, proyecto del que presentaron avances el día de ayer.

La primera parte de la serie coreana fue nominada a 8 Emmys e hizo historia al convertirse en la primera serie de habla no inglesa en ser nominada a los premios que se otorgan a lo mejor de la televisión en Estados Unidos.

Motivo por el que su creador se siente algo presionado pues mucha gente espera por esta segunda parte.

Mentiría por completo si dijera que no siento ninguna presión porque mucha gente aguarda la segunda temporada, y la primera fue demasiado exitosa como para no encontrarme presionado por ella", explicó el creador

Aunque expresó que ya tiene un sistema de trabajo establecido para escribir lo que sucederá en la segunda temporada por lo que cada vez que está realizando el guión se sumerge en el mundo que él mismo creó.

“Una vez que me siento frente a la computadora, me convierto en parte del mundo que he creado y dividido por completo del mundo real al que pertenezco” afirma Dong-hyuk.

Así mismo adelantó lo que sucederá con Gi-hun, protagonista de la serie:

“Únicamente pensé en el último momento cuando no toma el avión y pensé en lo que haría a continuación. Lógicamente habrá una concatenación de detalles todavía, pero sabes que Seong GI-hun, es una persona completamente nueva al final de la primera temporada, así que la segunda se centrará en hacer este nuevo Gi-hun y en cómo se desarrollarán las cosas en tono de esta versión del personaje”.

Además de esto, el creador podría traer de vuelta a otros personajes que murieron en la primera entrega, además de darle un papel más relevante a la figura del líder, cuya identidad se revela en el capítulo ocho de la serie.

¿Por qué se llama el Juego del calamar?

La segunda temporada promete dar más protagonista al líder, un personaje que es revelado en el octavo episodio de la serie

La producción de Netflix se llama el Juego del Calamar o Squid Game en inglés debido a un popular juego infantil de los años 70 en Corea.

Este consiste en el enfrentamiento de dos jugadores dentro de las formas de un círculo, triángulo y cuadrado que dan forma a un calamar. Además de ser el último juego en el que participan los sobrevivientes de la serie para llevarse el ansiado botín

