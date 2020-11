Netflix: 8 SORPRENDENTES hechos de Cobra Kai que no sabias

Retomando casi 30 años después de que Daniel LaRusso (Ralph Macchio) fuera visto por última vez en la pantalla en The Karate Kid Part III de 1989, la serie de transmisión de Netflix Cobra Kai ha logrado cerrar la brecha entre los fanáticos de la serie de películas original que comenzó con The Karate de 1984.

En la continuación, LaRusso, ganador del Torneo de Karate All-Valley de 1984, ahora es un exitoso distribuidor de automóviles. Su rival de la escuela secundaria, Johnny Lawrence (William Zabka), es un manitas con mala suerte que decide buscar la salvación en los principios de su antiguo dojo.

Ralph Macchio vs William Zabka en Cobra Kai.

Naturalmente, sus caminos se vuelven a cruzar. Mientras espera que la tercera temporada se estrene en Netflix el 8 de enero de 2021, La Verdad noticias tiene algunos detalles que quizás no sabias sobre el éxito de esta serie de Cobra Kai.

Macchio recibió ofertas para repetir su papel en la película antes que en la serie

Cuando Cobra Kai fue concebido por los productores Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg, Ralph Macchio pensó que era el momento adecuado para decir sí a un resurgimiento de Karate Kid después de casi tres décadas de rechazar uno.

“Escuche, he escuchado muchos, muchos lanzamientos durante más de 30 años de por qué queremos volver a visitar este mundo, y nunca pareció nuevo”

“Siempre fue más fácil decir que no y proteger el legado porque Soy muy protector con él, y nunca fue lo suficientemente inteligente".

En una entrevista separada con Collider, Macchio dijo que muchos de los lanzamientos involucraban a LaRusso teniendo un hijo que lo impulsaría a reflejar la influencia que el Sr. Miyagi (el difunto Pat Morita) tuvo en LaRusso en las películas originales, pero no tenía sustancia más allá de eso.

Ver el universo a través de los ojos de Johnny Lawrence convenció a Macchio de que la idea tenía mérito. Cobra Kai emitió dos temporadas en YouTube Red, el servicio premium del sitio, antes de pasar a Netflix en 2020.

William Zabka se rompió un dedo del pie en Cobra Kai

En 2019, Zabka estaba siendo entrevistado en el Paley Center cuando reveló que una escena de pelea en Cobra Kai le había provocado una fractura en el dedo del pie que simplemente volvió a colocar en su lugar para continuar filmando.

"Esa primera pelea tomó mucho tiempo", dijo.

“¡Me rompí el dedo del pie! Me golpeé el dedo del pie [y] nadie lo supo. Fue completamente en mi pie. Tuve que cojear hacia un lado. Mi especialista estaba allí listo para saltar y hacer la escena si yo no podía, y simplemente la saqué ".

Zabka se rompió un dedo en las grabaciones de Cobra Kai.

El episodio uno de Cobra Kai tiene imágenes inéditas de la película

Cobra Kai comienza recordando el Torneo de Karate All-Valley de 1984 que concluyó The Karate Kid de 1984 y aparentemente puso a LaRusso y Lawrence en sus respectivos caminos hacia la edad adulta.

Si el metraje se ve un poco diferente, es porque los productores pudieron ubicar algunos ángulos de cámara invisibles y no utilizados de esa pelea culminante desde las bóvedas de Sony. Una toma particular del pie de LaRusso aterrizando en la cara de Lawrence, que puso fin a su pelea, no se vio en la película original.

Macchio es dueño del auto que aparece en la serie

En el The Karate Kid original , el Sr. Miyagi le regala a LaRusso uno de sus autos clásicos: un Ford Super Deluxe de 1947. El coche reaparece en el programa, pero no es doble.

El automóvil fue un regalo de Columbia Pictures que se le dio a Macchio después de The Karate Kid Part III de 1989 . Lo guardó y finalmente sugirió que el automóvil se incluyera en la serie.

"Dije que si estamos haciendo el programa, quiero que el auto esté en él"

"Tenemos que desempolvarlo, ha estado quieto durante aproximadamente dos décadas, y luego le pusimos un nuevo motor y limpiarlo todo y lucir como nuevo. Me encanta tenerlo ahí ".

La madre de Tanner Buchanan es una verdadera cinta negra en Kárate

Tanner Buchanan interpreta a Robby Keene en la serie, el hijo descarriado de Johnny Lawrence que finalmente cae bajo la tutela de LaRusso.

Hablando con Macchio para la revista Interview en 2020, Buchanan dijo que su madre era cinturón negro en kárate y le presentó la película de 1984.

"Ella era muy importante en la película", dijo.

"Puedo recordarlo vívidamente". Buchanan agregó que no volvió a verlo antes de su audición, pero terminó recibiendo una llamada telefónica de Macchio diciéndole que obtuvo el papel mientras estaba viendo The Karate Kid Part II de 1986.

La madre de Tanner Buchanan realmente es una cinta negra.

Hay un huevo de pascua muy difícil de detectar en la temporada 2 de Cobra Kai

Los fanáticos del original de 1984 recordarán que cuando LaRusso llega a California, rápidamente se hace amigo de Freddy Fernández (Israel Juarbe) en el complejo de apartamentos.

Fernández usa una camiseta de "Makin 'Bacon". En el séptimo episodio de la segunda temporada de Cobra Kai , LaRusso lleva a sus estudiantes a entrenar en un armario de carne. Las cajas detrás de él están estampadas con etiquetas que dicen Fernandez Meat Company. Aparentemente, Freddy hizo de la carne una carrera.

Cobra Kai podría dar lugar a Spin-Offs

Con una tercera temporada inminente y una cuarta ya ordenada por Netflix, habrá mucho más Cobra Kai para consumir. Pero el mundo de The Karate Kid puede que no se detenga ahí.

En una entrevista con / Film en 2020, los creadores Heald, Hurwitz y Schlossberg revelaron que están considerando posibles spin-offs. “Hemos pensado en ideas derivadas”, dijo Hurwitz . “Nos encanta The Karate Kiduniverso, amamos a todos los personajes de antaño, y amamos a los personajes que hemos creado.

Es difícil para mí darles una respuesta exacta a esto, pero lo que puedo decir es que tenemos una lista de al menos cinco escenarios diferentes que perseguiremos, que podríamos considerar ”. Hurwitz agregó que algunos podrían considerarse "no tradicionales" y también mencionó la posibilidad de explorar diferentes momentos en la vida de un personaje.

Xolo Maridueña y Jacob Bertrand en Cobra Kai.

Hay un videojuego de Cobra Kai

Si buscas más acción de Cobra Kai , puedes encontrarla con Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues, un juego de acción de desplazamiento lateral que se lanzó en octubre de 2020 para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One.

Macchio y Zabka prestaron sus voces al juego, que presenta a sus personajes, así como a Robby, Miguel y Hawk en una batalla de dojo. Por desgracia, Martin Kove está ausente como Cobra Kai maestra John Kreese.