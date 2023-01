Netflix: 3 películas que debes ver antes de que desaparezcan

Cada vez faltan menos días para que termine el primer mes del año, por lo que es momento de que Netflix incluya nuevo contenido en su catálogo y que algunas de sus películas salgan de él, una movida que es habitual en la plataforma de streaming que se renueva con contenido cada mes.

Por lo que si estás buscando algo para ver en esta última semana de enero estas pueden ser unas grandes opciones, además de que te garantizamos que estas películas valen la pena, por lo que debes aprovechar para verlas antes de que ya no puedas conseguirlas en ingún lado.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, el gigante del streaming no quiere dejar nada a la suerte, por lo que ya planea nuevas series y especiales, incluso ha traído de vuelta a los viejos Power Rangers para un capítulo especial, por lo que la salida de estas películas es algo que es normal, pero que sigue doliendo a los fans.

Películas de Netflix que debes ver antes de que desaparezcan en enero

La horca 2

En los próximos días de enero dejará de estar disponible en Netflix esta película de terror que esta ambientada dos décadas después del trágico accidente que acabó con la vida del protagonista de una obra de teatro de un instituto de un pequeño pueblo. Ahora algunos alumnos deciden rendirle homenaje, al intentar hacer de nueva cuenta dicha puesta en escena, sin embargo, descubrirán que algunas cosas es mejor dejarlas como estaban.

Un amor muy conveniente

Los fans de las comedias románticas deben ver en Netflix esta entretenida cinta que presenta la historia de una testaruda mujer, quien tras sufrir la cancelación de su compromiso, hará todo lo posible para evitar la humillación ante su familia, así que convencerá a un hombre para que se haga pasar como su nuevo prometido.

Acts of Vengeance

Para la última semana de enero se despide de Netflix este filme de acción cuya trama se centra en un abogado obsesionado con su trabajo, por lo que no tiene tiempo para su mujer y su hija, pero es hasta que se las arrebatan brutalmente, cuando decide cambiar su forma de ser y hará cosas inimaginables para descubrir quién mató a su familia.

¿Qué ver en Netflix?

Caleidoscopio, la serie de netflix que puedes ver en el orden que quieras

Si estas recomendaciones no te han convencido, recuerda que también puedes optar por ver algunas de las nuevas series que se han estrenado la semana pasada como That 90's Show, una sitcom que es una secuela directa de la famosa y aclamada That 70's Show, o La chica de la nieve, que es una adaptación de la novela homónima de Javier Cstillo (el día que se perdió la cordura). Un thriller que parte de una misteriosa desaparición en una cabalgata.

O la enigmática, Caleidoscopio, un experimento de una serie en el que "no se tiene un orden" para verla salvo el último capítulo, lo que está generando que la serie sea una de las más alabadas y originales jamás vistas en la plataforma de la N.

