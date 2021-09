Narcos México Temporada 3: Fecha de lanzamiento y la trama

La temporada de 10 episodios de 'Narcos México' examinará las secuelas del arresto del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, que abre las puertas para que "surjan nuevos capos mexicanos" en medio de "la agitación política y la escalada de violencia".

El actor Diego Luna, quien interpretó a Gallardo en las temporadas 1 y 2, reveló previamente que no regresaría para la tercera temporada. En 2017, la producción se vio empañada por el asesinato del miembro del equipo Carlos Muñoz Portal, quien murió en México mientras buscaba lugares para el programa.

"Prepárate para el golpe final", dice el lema del tráiler de 48 segundos. Sobre un montaje de acción y violencia, una mujer dice con una voz en off: "La guerra se propaga como el fuego, pero no importa qué tan rápido arda, la música sigue sonando". Vemos fiestas lujosas, búnkeres subterráneos y grandes montones de dinero y drogas; hay tiroteos, peleas a puñetazos y, hacia el final del tráiler, la aparición repentina de un hombre que explota una bazuca durante una persecución en coche.

El tráiler de la temporada 3 de 'Narcos México'

Narcos fue una de las series de Netflix de OG, cuando el streamer apostaba por dramas de prestigio como House of Cards y Orange Is the New Black, y antes de dedicarse a producir contenido para casi todo el mundo. Las primeras temporadas se centraron en el narcotraficante colombiano Pablo Escobar (Wagner Moura) y el agente de la DEA Steve Murphy (Boyd Holbrook) encargados de derribarlo.

La tercera temporada del programa presentó al Cartel de Cali, que intentó llenar el vacío de poder creado por la muerte de Escobar. Narcos México inicialmente se suponía que funcionaría como la cuarta temporada, pero finalmente se desarrolló como una serie complementaria.

Curiosamente, uno de los directores listados para la tercera temporada de Narcos México no es otro que Moura, quien también repitió su papel de Escobar para un cameo memorable en la temporada 1. Los otros directores de la temporada incluyen al pilar de la serie Andrés Baiz, Alejandra Márquez. Abella, Luis Ortega y Amat Escalante.

Narcos: México está protagonizada por Scoot McNairy, José María Yázpik, Alfonso Dosal, Mayra Hermosillo, Matt Letscher, Manuel Masalva, Alejandro Edda y Gorka Lasaosa. Carlo Bernard se desempeña como showrunner.

Sinopsis oficial de la temporada 3 de 'Narcos México'

Ambientada en los años 90, cuando se enciende la globalización del negocio de las drogas, la tercera temporada examina la guerra que estalla después del arresto de Félix. Mientras los cárteles recién independizados luchan por sobrevivir a la agitación política y la escalada de violencia, surge una nueva generación de capos mexicanos. Pero en esta guerra, la verdad es la primera víctima, y cada arresto, asesinato y ejecución solo aleja más la victoria real ...

