Mortal Kombat: ¿secuela?, esto es todo lo que sabemos

Mortal Kombat es una película basada en la popular serie de videojuegos con la que Warner Bros. realizó un anticipado reboot que ha tenido una recepción mixta entre fans y jugadores, ¿podemos esperar una secuela?

Una potencial secuela depende del éxito del reboot en la taquilla aunque el contrato de algunos actores ya contempla la posibilidad de otras cuatro cintas.

Si bien la cinta no cuenta con una escena post créditos al estilo de Marvel su escena final sugiere a dónde podría ir la historia en caso de que llegue una continuación algo que Variaty habló con Taslim el actor que interpreta a Sub-Zero.

En dicha entrevista el actor reveló que firmó para ser el letal ninja con poderes de hielo en otras cuatro cintas aunque esto claro depende del éxito que el esperado reboot tenga en las taquillas a nivel doméstico (Estados Unidos) y mundial.

¿Qué determinara si es un éxito? La cinta costó a Warner Bros 95 millones de dólares aunque la cifra debe ser más alta tras las campañas de marketing para promoverla por lo que la película deberá sobrepasar los 200 millones en ventas de entras de cine para ser vista como merecedora de una secuela.

Mortal Kombat: ¿cuál sería la historia de la secuela?

La historia de la secuela podría traer por fin a Johnny Cage de vuelta a la pantalla grande.

¡Cuidado spoilers! A partir de aquí hablaremos del final de la película basada en la icónica franquicia de videojuegos por lo que si no la has visto te recomendamos no seguir. Como dijimos la cinta no cuenta con escenas post créditos sin embargo al final Cole Young deja detrás sus días peleando en jaulas y menciona a su ex jefe que se dirige a Los Angeles en búsqueda de alguien.

En ese momento la cámara gira a un póster en la parede que tiene el nombre de Johnny Cage, el querido y clásico personaje de la serie de videojuegos. ¿Por qué va Young en busca de Cage? Pues porque Raiden quiere que Cole y otros campeones del torneo continúen defendiendo el reino de la Tierra.

Es así que la historia de la secuela podría enfocarse en el viaje de Cole Young para reclutar a Johnny Cage y otros guerreros de la franquicia para prepararse ante el inevitable regreso de Shang Tsung.

Ahora sabes todo lo que circula sobre la posible secuela del reboot de Mortal Kombat que depende de su éxito en taquilla. ¿Ya viste la película? Déjanos saber tu opinión de ella en los comentarios. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca el reciente estreno de esta cinta para traerte lo más reciente.

