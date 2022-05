Mortal Kombat 2: Lo que sabemos hasta ahora

Sin embargo, para los fanáticos acérrimos de la serie, la historia de "Mortal Kombat" es rica en personajes variados, dimensiones alternativas, motivaciones misteriosas y tomas de poder desenfrenadas que hacen que la historia sea larga y en constante evolución. Hay 21 videojuegos actuales en la franquicia "Mortal Kombat", lo que significa que hay mucho para historias futuras (a través de TVOM ).

"Mortal Kombat de 2021" una vez más adaptó el videojuego salvaje para pantallas grandes y pequeñas, y esta versión fue un gran éxito. People informa que la película, que HBO Max transmitió el mismo día que se estrenó en los cines, tuvo una mayor audiencia que "Dune", "The Suicide Squad", "Space Jam: A New Legacy" y "The Matrix Resurrections", que tuvieron la misma estrategia.

Teniendo en cuenta el éxito de "Mortal Kombat", era inevitable que pronto se estuviera trabajando en una secuela, pero ¿qué sabemos exactamente sobre esta próxima película?

Mortal Kombat 2 será escrito por el escritor Moon Knight

Según Deadline , "Mortal Kombat 2" ha recurrido al escritor de "Moon Knight" y "The Umbrella Academy" Jeremy Slater (arriba) para escribir el guión de la próxima secuela.

Desafortunadamente, no hay una fecha de lanzamiento, ni una lista oficial de actores, pero Slater le dijo a The Direct que el guión está casi terminado a la mitad en mayo de 2022 y que lo están adaptando a la recepción de la audiencia desde la primera película. Como tal, Slater tiene como objetivo usar "Mortal Kombat 2" para duplicar lo que la gente disfrutó de "Mortal Kombat" de 2021.

Hablando con ComicBook.com , Slater prometió aún más violencia exagerada para la secuela. "Siento que el gore en 'Mortal Kombat' es increíble y es parte de lo que la gente busca", dijo, y agregó: "Siempre tienes que encontrar ese equilibrio entre el gore divertido y el gore asqueroso, ¿verdad?".

Explicó además que el ingrediente secreto detrás de las sombrías muertes es hacerlas a partes iguales horribles y graciosas. "Sí, sabemos que esto es ridículo, pero es muy divertido y todos participamos juntos en la broma".

Teniendo en cuenta cómo "Mortal Kombat" de 2021 terminó con una burla de un famoso actor de Hollywood convertido en Kombatant, Slater confirmó por separado a ComicBook.com que Johnny Cage definitivamente aparecerá en la próxima secuela, aunque no está seguro de cuán grande será su papel. terminar siendo.

En última instancia, parece que "Mortal Kombat 2" se perfila como un digno sucesor, y es de esperar que los fanáticos estén satisfechos con los resultados.

