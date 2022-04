Moon Knight y el aislamiento de la enfermedad mental

Lo siguiente contiene spoilers del Episodio 5 de Moon Knight.

La venganza no es curación. Es difícil encontrar representaciones elegantes y matizadas de enfermedades mentales en los medios, especialmente en algo tan grande y ruidoso como el Universo Cinematográfico de Marvel . Pero Moon Knight , a pesar de todo el resto de su grandilocuencia, está clavando silenciosamente su descripción del trastorno de identidad disociativo de Marc ( Oscar Isaac ) y las respuestas al trauma infantil, especialmente en el episodio más reciente, “Asylum”.

Solo queda un episodio de Moon Knight esta temporada, por lo que es casi seguro que todavía hay cambios importantes por delante con respecto a lo que es Real dentro del contexto de este mundo. A los efectos de este artículo, vamos a explorar específicamente la escena en la que Marc crea por primera vez a Steven Grant (también Oscar Isaac) como si fuera toda la verdad.

La enfermedad mental puede ser muy solitaria

Si la desagradable percepción se cuela en tu mente de que estás quebrantado o que eres inherentemente una carga como resultado de tu enfermedad, es fácil aislarte como un intento equivocado de proteger a las personas que más amas. “La mente que lucha a menudo construye lugares para buscar refugio”, dice el Dr. Harrow ( Ethan Hawke ). O, en el caso de Marc Spector: una persona para buscar refugio.

En “Asylum”, nos enteramos de que Marc tenía un hermano menor, Randall ( Claudio Fabian Contreras ). En una agradable tarde, Marc le pide permiso a su madre para llevar a Randall a jugar a una cueva cercana. Su madre le dice a Marc que cuide de Randall y se van. Ignorando el recordatorio de Randall de que se supone que no deben jugar en la cueva mientras llueve, los hermanos entran en la cueva. La cueva se inunda y solo Marc sobrevive. A lo largo de todos estos flashbacks de los recuerdos de Marc, Marc está desesperado por evitar que Steven vea lo que él ve. En un recuerdo de un cumpleaños doloroso, justo antes de que Marc suba corriendo las escaleras para esconderse en su dormitorio de la amenaza de su madre afligida, ella le dice: "Lo quiero de vuelta".

Es uno de los momentos más aterradores jamás representados en Marvel Cinematic Universe

Porque no hay metáfora ni subtexto. Ver a un niño acobardado en su habitación mientras su padre borracho golpea la puerta y grita es más aterrador que cualquier cosa que Thanos pueda dar. Los síntomas del trastorno de identidad disociativo generalmente se presentan primero como resultado de un trauma. En este terrible momento de miedo y dolor, Marc no crea otra figura paterna, ni nadie más grande y fuerte que él que pueda protegerlo físicamente. Él crea a Steven: no violento y más suave. Crea otro hermano a quien algún día podría ser digno de proteger.

“Lo quiero de vuelta”, dice su madre ( Fernanda Andrade ), y así Marc crea a alguien que cree que su madre todavía querría. Crea a alguien para que esté menos solo. “Todo esto es culpa tuya”, es el primer diálogo que escuchamos en el episodio, en el primer flashback fuera de contexto de la madre de Marc. Las palabras claramente tienen un intenso poder sobre Marc. Más tarde, Steven insta a Marc a salvar a Layla ( May Calamawy ) y a todos los demás. Steven dice que si Marc no ayuda y todos mueren, "será todo por tu culpa". Esto desencadena una ruptura masiva para Marc, y luego lo vemos de regreso en la oficina del Dr. Harrow sin Steven.

El dolor y la culpa de Marc por su participación en la muerte de su hermano es demasiado para él

Hablando personalmente como alguien que se enfrenta a una enfermedad mental, algo que realmente me llamó la atención en "Asylum" fue el deseo evidente de Marc de usar lo que él percibe como roto y "malo" sobre sí mismo como una fuente de bien en el mundo. Esto es lo que hace que sea tan fácil para Khonshu ( F. Murray Abraham ) aprovecharse de él. Debido al terrible accidente con su hermano y el subsiguiente abuso de su madre, Marc cree que es intrínsecamente peligroso, por lo que tiene sentido que deje la casa de sus padres por el ejército y luego por el trabajo mercenario. Y como todo vuelve a salir mal , a Marc finalmente se le ofrece la oportunidad de ser un héroe en lugar de un monstruo o un asesino.

"Que desperdicio. Siento el dolor dentro de ti. Soy el Dios Khnoshu en busca de un guerrero. Ser mis manos, mis ojos, mi venganza”, le dice Khonshu a Marc en una gran oferta de trabajo. “Tu mente, lo siento. Fracturado, roto, más fascinante. Eres un candidato digno para servirme durante este tiempo”. ¿Es de extrañar que Marc, ya rechazado por su propia madre, aceptara esta oportunidad de valía?

“Se está aprovechando de ti”, dice Steven, y tiene toda la razón. Khonshu se está aprovechando del deseo de Marc no solo de ser bueno, sino de pertenecer. Si Marc puede al menos ser el guerrero de Khonshu, entonces al menos está vinculado a alguien , incluso si es solo un pequeño dios de la luna. Hemos visto a lo largo de la serie hasta ahora cuánto Marc y Steven están aislados como un síntoma de su enfermedad y las travesuras de Moon Knight, hasta que se ponen en contacto directo entre sí.

Los episodios anteriores de Moon Knight presentaron a Steven Grant como un bicho raro torpe

Los episodios anteriores de Moon Knight presentaron a Steven Grant como un bicho raro torpe

Un contraste total con el fuerte y capaz Marc Spector. “Asylum” demuestra, en más de un sentido, cuán vital es Steven dentro de esta relación. Él no es simplemente una “pelota antiestrés”, como sugiere enojado Steven en el impacto inmediato de ver el abuso de la madre de Marc. En su conexión con Layla, por ejemplo, Steven es una prueba de que necesitar ayuda y comunidad no es una debilidad. Marc puede hacerlo mejor que Khonshu, y Steven es quien lo ve.

La venganza, y cualquier otra cosa que Khonshu pueda sugerir, no cura, y ciertamente no curará a Marc Spector. Lo que tiene muchas más posibilidades es que Marc encuentre el coraje para creer que es digno de amor y pertenencia, incluso si ya no es Moon Knight. El episodio 5 de Moon Knight realmente captura el dolor y el aislamiento de la comunidad que a veces acompañan a las enfermedades mentales. Pero hay terapeutas no malvados y recursos distintos de los dioses egipcios para mantenerte a salvo.

