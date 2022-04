Moon Knight está a punto de dar la vuelta en su giro más grande

Moon Knight de Disney+ está ganando a la crítica y al público por igual al seguir a Oscar Isaac como un justiciero que sufre de trastorno de identidad disociativo (TID) y tiene múltiples alters que luchan por el control del mismo cuerpo. Hasta ahora, la serie también ha jugado con la idea de que Marc Spector (Isaac) fue bendecido con superpoderes por el dios egipcio de la luna Khonshu . Sin embargo, al final del Episodio 4, la serie saca la alfombra bajo los pies de los fanáticos y se burla de que cada aventura fantástica que Marc haya vivido podría ser solo una ilusión causada por su condición de salud mental.

La idea de explorar cómo un hombre en Marvel Cinematic Universe puede usar elementos de superhéroes para alimentar sus fantasías y escapar de la realidad es brillante. Sin embargo, el Episodio 5 de Moon Knight intenta tener su pastel y comérselo también.

Sin revelar la verdad a la audiencia, el episodio obliga a Marc y Steven a confrontar su pasado, a veces justificando el proceso como el resultado de muchas horas de terapia dentro de un manicomio. En otros momentos, Marc y Steven parecen estar atrapados en el purgatorio egipcio tratando de equilibrar sus corazones. Aunque el Episodio 5 quiere que creamos que cualquiera de las dos cosas podría ser cierta, la serie se está preparando para dar la vuelta a su mayor giro y resucitar a Marc en un mundo lleno de magia. ¿Pero debería? O Moon Knight

¿Sería una historia mejor si el manicomio resultara ser real?

Como Legion , o incluso Maniac de Netflix , Episodio 5 de Moon Knightdirige a su protagonista a recorrer sus recuerdos y enfrentar su trauma reprimido. En el caso de Marc, el proceso lo obliga a revivir el momento en que creó a Steven, un alter que podría tener una vida normal sin conocer sus recuerdos más dolorosos. Marc sería el alter que nunca olvidaría a su hermano menor ahogado en una cueva cuando eran niños y que su madre se convertiría en una alcohólica agresiva tras el trágico suceso.

Marc también soportaría todos los malos tratos de su madre, incluidas las palizas que tuvo que sufrir. En cuanto a Steven, sin saber que sufre de TID y que hay otro alter compartiendo su cuerpo, el niño siempre pensaría que tenía una madre amorosa y una vida estable.

La barrera entre Marc y Steven se rompe una vez que su madre muere, lo que hace que ambos hombres pierdan el control total de su cuerpo. También es el evento traumático principal que pone en marcha la serie, ya que Steven se da cuenta de que no está solo dentro de su mente, y Marc necesita esforzarse más para mantener a Steven a salvo del peligro. Esta lucha interna ocurre al mismo tiempo que Steven se entera de que los dioses egipcios son reales, Marc es un guerrero de Khonshu y un hombre llamado Arthur Harrow ( Ethan Hawke ) quiere provocar un genocidio para limpiar la Tierra de los pecadores.

Es una historia alocada llena de agujeros en la trama, ya que el villano aparece en los momentos más discretos solo para charlar, y Marc siempre encuentra la herramienta exacta que necesita para salvarse en el último momento.

La gran cantidad de coincidencias repartidas en los primeros cuatro episodios de Moon Knight podría debilitar los guiones de la serie. Sin embargo, el giro del asilo soluciona retroactivamente todos los problemas que tuvo el programa. Si todos los elementos fantásticos de Moon Knight solo suceden dentro de la cabeza de Marc, las fallas en la historia representan su lucha constante por dar sentido a una situación confusa.

El amor de Marc por Indiana Jones del UCMestafa, su amor infantil por la aventura y las culturas lejanas, e incluso el esqueleto de pájaro que vio el día que murió su hermano podrían haber sido utilizados como combustible para que su mente creara una narrativa en la que no tiene que enfrentarse a una horrible verdad: es un hombre que lucha contra una enfermedad mental y necesita ayuda profesional.

El asilo ofrece la mejor excusa para que el MCU haga lo que nunca antes había hecho: centrarse en el crecimiento del personaje en lugar de (no siempre) espectaculares batallas CGI. Desafortunadamente, por todo lo bueno que trae el Episodio 5, también se burla de que pronto saldremos del manicomio y volveremos a las peleas a puñetazos.

Mientras Marc y Steven están atrapados en el purgatorio egipcio conocido como Duat

Vuelven a visitar el momento en que el mercenario se convirtió en el guerrero de Khonshu. Marc estaba muriendo en las arenas del desierto, y al cubrir al hombre con su armadura curativa, Khonshu permitió que Marc siguiera viviendo. Entonces, mientras que el cuerpo de Marc supuestamente se está muriendo después de que Arthur le disparó en el Episodio 4, todavía hay esperanza para el héroe si Layla ( May Calamawy ) puede liberar a Khonshu antes de que su alma se reúna con su cuerpo.

Por supuesto, eso significa que Marc volverá al mundo de los vivos, será curado por la armadura de Khonshu y estará listo para derrotar a Arthur y Ammit. Es un final feliz clásico de Marvel, donde el héroe y el villano intercambian golpes mientras el público aplaude. Y si bien está bien como está, también es una oportunidad perdida de hacer algo mejor.

Dado que el Episodio 5 pasa tanto tiempo explicando cómo se puede salvar a Marc si el asilo es imaginario y el purgatorio es real, es justo suponer qué elegirá el final de la serie. Eso significa que la conclusión tiene la desafiante tarea de despedir el asilo, liberar a Khonshu, rescatar a Marc y dejar que el justiciero titular salve al mundo. Además de eso, el episodio final también podría revelar la identidad del tercer alter secreto que acecha a Marc/Steven , lo que probablemente lleve a una gran pelea por el control del cuerpo.

Eso es demasiado para un solo episodio, especialmente considerando que esta solución todavía hace que todos los agujeros de la trama anteriores sean canon.

Supongamos que en lugar de revivir a Marc, Moon Knight revela que el mercenario se está curando en un manicomio. En ese caso, el final podría centrarse por completo en el tercer alter, explicando de dónde vino, por qué fue creado y cómo Marc puede dejar de lado esta versión sedienta de sangre de sí mismo. No sería un final que apuntara a ningún proyecto futuro. Aún así, sería emocionante ver a la MCU finalmente intentar algo nuevo en lugar de socavar a sus personajes en nombre de un evento CGI vacío.

¿MCU finalmente intentará algo nuevo con Moon Knight?

WandaVision le robó a Wanda ( Elizabeth Olsen ) su momento con White Vision ( Paul Bettany ) porque la serie necesitaba continuar con Doctor Strange in the Multiverse of Madness en lugar de tener un final adecuado. Loki terminó las cosas con un suspenso insatisfactorio, solo para presentar la próxima amenaza similar a Thanos de la MCU.

Incluso The Falcon and the Winter Soldier se apresuró en el arco de redención de John Walker ( Wyatt Russell ) para que pudiera aparecer en una escena posterior al crédito como US Agent.

El MCU tiene un elenco maravilloso de personajes profundamente problemáticos con los que podemos identificarnos. Sin embargo, la necesidad de mantener el tren de la exageración en movimiento hacia el próximo proyecto se interpone constantemente en el camino de una narración satisfactoria.

En el caso de Moon Knight , duplicar la gran revelación de la serie le permitirá al héroe titular mantener sus superpoderes, unirse a otros héroes y protagonizar muchas de las próximas películas. El precio, desafortunadamente, es dejar sin terminar una mejor historia sobre un hombre que acepta sus demonios internos.

