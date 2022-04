Moon Knight: Según informes el episodio final es el más corto

Serie de Marvel: Según informes el episodio final es el más corto

Un nuevo informe sugiere que la última entrega de Moon Knight será la más corta de los seis episodios de la serie del Universo Cinemático de Marvel.

El diseñador gráfico, artista de efectos visuales y miembro confiable de la industria, Amit Chaudhari, tuiteó recientemente que el episodio 6 de Moon Knight tiene solo 42 minutos de duración.

Si esta afirmación resulta precisa, significa que el sexto episodio del programa de Disney+ superará al Episodio 1 como el más corto en general.

El episodio 1 de Moon Knight, "The Goldfish Problem", tiene una duración de 47 minutos, mientras que los episodios 2, 3, 4 y 5 duran más de 50 minutos.

Final breve o no, el productor ejecutivo Grant Curtis se burló de que Moon Knight terminará con una nota alta. "Los episodios 5 y 6 te dejarán boquiabierto", dijo.

La exitosa serie de Marvel se acerca a su final.

"Hay todo un mundo de la historia de Moon Knight que no has podido ver en los primeros cuatro episodios que podrás ver en los dos últimos. Los grandes fanáticos de los cómics que conocen su historia estarán felices".

Aunque a la serie de Disney+ todavía le queda un episodio, muchos fanáticos ya han cambiado su enfoque hacia el futuro de Moon Knight en el MCU más amplio.

Una teoría sugiere que el último episodio del programa establecerá la participación del Puño de Khonshu en el próximo éxito de taquilla Thor: Love and Thunder.

El escritor de Moon Knight, Beau DeMayo, abordó estos rumores y dijo: "No sé qué están haciendo en [Thor: Love and Thunder]. Mi respuesta honesta es 'No sé'... Tienes que preguntarte. Estoy realmente emocionada de verlo".

¿El próximo villano de Moon Knight?

La estrella de Moon Knight, Oscar Isaac, también ha expresado interés en enfrentarse al archienemigo Bushman del superhéroe en una futura salida de MCU.

"Sí, quiero decir, mira, la saga de los bosquimanos, todo eso fue bastante sorprendente", dijo. "No hay nada mejor que cortarle la cara a alguien y luego sobrevivir.

Quiero decir, esa es la historia de fondo de un villano bastante bueno. Sí, eso es increíble". Aunque Bushman aún no ha aparecido en el UCM, el nombre del personaje se eliminó en el Episodio 5 de Moon Knight, "Asylum".

No todos los coprotagonistas de Isaac limitan su entusiasmo únicamente a los próximos pasos de Moon Knight. Rey Lucas, quien interpreta al padre de Marc Spector, Elias, expresó recientemente una gran emoción ante la perspectiva de que los X-Men se unan al UCM.

"Crecí siendo un gran fanático de los cómics. No tanto de Moon Knight, era bastante [grande en] X-Men, Uncanny X-Men, no para tener favoritos, pero ya sabes, me alegro de que ' Los traeré finalmente [al UCM]".

Moon Knight se está transmitiendo actualmente en Disney +.

