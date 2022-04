Moon Knight: ¿Quién interpretó al papá de Marc en el episodio 5?

La producción de Marvel y Disney+ está protagonizada por Oscar Isaac como Marc Spector y Steven Grant, May Calamawy como la esposa de Marc, Layla El-Faouly, y Ethan Hawke como Arthur Harrow.

Contiene spoilers del episodio 5 de la temporada 1 de "Moon Knight"

El episodio 5, "Asylum", completa los elementos principales de la historia de fondo de Marc a través de flashbacks que incluyen a sus padres y su hermano, y ve a los dos personajes de Isaac comenzar a combinar fuerzas.

Nos enteramos de que Steven y Marc están muertos; la diosa egipcia de la fertilidad y el parto, Taweret (Antonia Salib), les pesa el corazón, les dice que tienen un trauma sin resolver y las insta a trabajar juntas para solucionarlo. Los flashbacks revelan que el hermano de Marc, Randall , se ahogó en una cueva inundada mientras los dos estaban explorando, y su madre emocional y físicamente abusiva , Wendy (Fernanda Andrade) , culpó al joven Marc por la muerte de Randall.

El padre de Marc, Elias, también aparece, les dice a los niños que no se queden fuera mucho tiempo, habla con Wendy en el funeral de Randall y luego hace contacto visual con Marc a través de una ventana durante la shiva de su madre. Pero, ¿quién es el actor que interpreta al padre de Marc en el episodio 5 de "Moon Knight"?

Rey Lucas ha aparecido en algunos programas de televisión muy populares en los últimos 20 años

El padre de Marc, Elias, es interpretado en escenas retrospectivas del episodio 5 de "Moon Knight" por el veterano actor Rey Lucas, quien hizo su debut televisivo en el drama judicial de A&E Network "100 Center Street" en 2001. Apareció en dos episodios de "Law & Order" con nueve años de diferencia como dos personajes diferentes y como Ricardo en un episodio de 2006 de "Weeds". Lucas también se unió al elenco de "Blue Bloods" tres veces en su primera temporada: en el piloto como reportero y en los episodios 8 y 9 como Miguel.

Continuó desarrollando su currículum actoral durante la década de 2010, con apariciones en "Elementary", "Orange Is the New Black" y tres largometrajes, además de un papel protagónico como Perry en el corto de 2013 "Human Resources: Sick Days Aren no es un juego". 2018 fue un gran año para Lucas, quien hizo su debut en Marvel como el detective Thomas Ciancio en "Luke Cage" y apareció en los ocho episodios del drama de exploración de Marte dirigido por Sean Penn "The First".

Desde entonces, se ha vuelto más ocupado, con papeles recurrentes en "Manifest", "Power Book II: Ghost" y "The Blacklist", junto con apariciones especiales en "God Friended Me" y "Bull". Disney+ aún tiene que anunciar si la temporada 2 de "Moon Knight" está próxima, pero si es así, se podría volver a llamar a Lucas para ayudar a arrojar más luz sobre el pasado problemático de Marc.

