Moon Knight: Qué sucede cuando escaneas el código QR del Episodio 5

El episodio 5 (acertadamente titulado "Asylum") recoge después del final culminante del episodio 4 : donde Marc Spector (Oscar Isaac) recibió un disparo del fanático líder de culto Arthur Harrow (Ethan Hawke), y se revela que Marc Spector y su personalidad alternativa Steven Grant está muerto y viaja en un barco por el inframundo egipcio.

"Asylum" sigue este viaje a través del inframundo mientras las almas de Spector y Grant son juzgadas por una deidad llamada Taweret (Antonia Salib). El episodio salta con frecuencia entre el tiempo y el espacio, cambiando entre escenas que muestran los recuerdos compartidos de Spector y Grant y escenas en las que los dos discuten con una versión imaginaria de Arthur Harrow. El resultado es un viaje confuso pero conmovedor que le permite a Spector finalmente aceptar a Grant como una parte esencial de sí mismo, aunque esta reconciliación se desmorona rápidamente cuando su barco es atacado por espíritus vengativos y Grant cae por la borda.

El episodio salta entre personajes y líneas de tiempo con un abandono imprudente y, como tal, hay muchos pequeños detalles y huevos de pascua ocultos esparcidos por todo el caos que es "Asylum". Uno de estos huevos de pascua es un pequeño código QR que aparece exactamente 12 minutos después del episodio, que los espectadores pueden escanear en casa para recibir un premio secreto.

Escanear el código desbloqueará un cómic gratuito de Moon Knight

Aproximadamente 12 minutos después de "Asylum", Steven Grant se acerca a una puerta que alberga uno de los muchos recuerdos que Marc Spector le ha ocultado. En la pared al lado de esa puerta hay un pequeño código QR que (una vez escaneado) lleva al espectador a Marvel.com/MoonKnightComics, donde podrán leer el número de estreno de "Moon Knight" (1980) de forma totalmente gratuita.

La página web en sí dice "Lea un cómic gratuito de Moon Knight que inspiró la serie, transmitido exclusivamente en Disney +". Si bien este cómic en particular, de Doug Moench y Bill Sienkiewicz, no fue la primera aparición de Fist of Khonshu, que ocurrió cinco años antes en "Werewolf by Night" #32 de 1975, fue este número el que estableció por primera vez la narrativa consistente sobre Moon Knight. historia de origen, desde su asociación con los bosquimanos hasta su resurrección en la tumba.

El sitio web de Marvel también aclara que estos cómics gratuitos de "Moon Knight" se actualizan semanalmente, y que los fanáticos pueden volver cada semana para leer más cómics que sirvieron de inspiración para la serie en su conjunto. De hecho, estos códigos QR ocultos parecen ser algo habitual en "Moon Knight", ya que se ha encontrado uno en cada episodio de la serie hasta la fecha.

Uno tiene que asumir que el Episodio 6 no será diferente, aunque considerando el inmenso suspenso que queda después del episodio cinco, dudamos que este próximo código QR sea la máxima prioridad para los fanáticos que esperan ver cómo termina la historia de Spector y Grant.

