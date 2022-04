Moon Knight: ¿Porqué todos queremos ver el episodio 5?

A lo largo de los años, Marvel Studios ha desarrollado un estilo interno simple pero entretenido para sus producciones de Marvel Cinematic Universe. La acción deslumbrante, el drama directo y un toque de comedia se han convertido en los sellos distintivos de la franquicia, pero algunos proyectos recientes han intentado cambiar la fórmula.

Esto es especialmente cierto en el ámbito de Disney+, donde los creadores detrás de "WandaVision" y "Loki" han tenido la oportunidad de probar cosas diferentes en términos de estructura narrativa y visual. Hasta el momento, "Moon Knight" se ha unido de todo corazón a este grupo dando más que unos pocos pasos fuera de la norma.

Centrada en Marc Spector o Steven Grant (Oscar Isaac), según el momento, la serie muestra a un hombre que ha perdido el control de su propia mente. Gracias, al menos en parte, a la influencia del dios egipcio Khonshu (F. Murray Abraham), la psique de Spector se ha fracturado y desarrollado más de una personalidad distinta atrapada dentro de un cuerpo.

Sin embargo, están comprometidos a detener al villano Dr. Arthur Harrow (Ethan Hawke), quien planea liberar a la diosa Ammit para que pueda desatar el caos y la destrucción en el mundo. La mayoría estaría de acuerdo en que estos elementos combinados han creado uno de los espectáculos más singulares del MCU.

Para aquellos que han amado la naturaleza inconexa y distorsionada de "Moon Knight" hasta ahora, especialmente en el Episodio 4, aquí hay un programa de televisión basado en Marvel Comics con un estilo similar que querrán ver.

Legion es todo tipo de diversión alucinante y cómica

Legion es todo tipo de diversión alucinante y cómica

Para cerrar el episodio 4 de "Moon Knight" , titulado "The Tomb", Marc Spector y Layla El-Faouly (May Calamawy) logran encontrar al ushabti de Ammit antes que Arthur Harrow y sus seguidores. Sin embargo, el antiguo avatar de Khonshu no tiene reparos en dispararle a Marc para quedarse con el ushabti. Se cree que está muerto, pero Marc se despierta en un hospital psiquiátrico que está plagado de indicios de su vida, desde personas hasta artefactos. Comprensiblemente, entra en un frenesí, hace una carrera loca para escapar y descubre a Steven Grant en un cuerpo propio encerrado en un sarcófago. Reunidos, se encuentran con la diosa egipcia Taweret (Antonia Salib) y se asustan a medida que avanzan los créditos.

Para decirlo suavemente, la conclusión de "The Tomb" dejó a muchos fanáticos de "Moon Knight" con más preguntas que respuestas. Al mismo tiempo, les recordó a otros, como los usuarios de Reddit Locke108 y gregusmeus , "Legion": una serie que se emitió en FX durante tres temporadas de 2017 a 2019 y nunca rehuyó enviar al público a viajes narrativos y visuales locos.

El programa se centró en el hijo mutante del líder de X-Men, Charles Xavier, David "Legion" Haller (Dan Stevens), ya que no solo aprendió a controlar sus extensas habilidades psíquicas mientras evitaba la contención del gobierno, sino que también evitaba que las fuerzas oscuras y nefastas las aprovecharan. para su propio beneficio.

"Legión" puede ser breve, pero es una de las piezas de medios de superhéroes más singulares y cautivadoras que existen. Empujó los límites del género, presentó algunas actuaciones estelares y entregó a los fanáticos algunos personajes profundos del catálogo de Marvel Comics. Si está buscando más para ver que sea similar al episodio 4 de "Moon Knight", entonces "Legion" debería estar en la parte superior de la lista.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!