Moon Knight: ¿Por qué el final del episodio 4 te hará ver de nuevo Loki?

La historia gira en torno a Marc Spector (Oscar Isaac), un ex marine y mercenario que, como el Moon Knight titular, es el avatar del dios egipcio Khonshu; Spector sufre un trastorno de identidad disociativo y tiene múltiples alters, incluido Steven Grant, un humilde empleado del Museo Británico. Spector tiene que averiguar cómo compartir un cuerpo con sus alters y derrotar al mal que amenaza sus vidas.

"Loki", por el contrario, está íntimamente entrelazada con el resto del universo Marvel. La estrella del espectáculo, el dios tramposo del mismo nombre, es secuestrado por la Autoridad de variación de tiempo justo después de "Avengers: Final de partida" y se puso a trabajar corrigiendo los errores de sus transgresiones pasadas. Hay más huevos de Pascua en "Loki" que usted puede contar, con muchos de ellos que conduce de nuevo a los cómics de Marvel.

"Moon Knight", por el contrario, ha tomado muchas libertades creativas con su material de origen, que no sólo pone las dos obras de creación a una distancia, sino que la pone mucho más lejos de la verdadera Marvel canónico. Sin embargo, los aficionados se dieron cuenta de algunos detalles del episodio 4 que podría ayudar en la reducción de la brecha.

Kang (de Loki) y Arthur Harrow parecen tener gustos similares en diseño de interiores

En el episodio 4, después de que Arthur Harrow (Ethan Hawke) dispara a Marc Spector dos veces en el corazón, Spector se desmaya y se despierta en una especie de mundo de sueños o realidad alternativa (aún no se ha explicado claramente) donde es un paciente psiquiátrico. a un centro de antiséptico blanco. En su sueño, su esposa Layla (May Calamawy) también es paciente, pero los dos no tienen una relación sentimental.

El Dr. Steven Grant es un arqueólogo ficticio y protagonista de la película de aventuras favorita de Spector. Y Harrow es doctor Harrow, un psiquiatra que gobierna la institución con impunidad. Spector y el doctor Harrow tienen una larga charla en la consulta del médico, la decoración de las cuales tenía espectadores en las redes sociales hablando.

El usuario de Reddit u/TheRatWhoSavedUsAll provocó la discusión al sugerir casualmente que Kang, de "Loki", pudo haber sido el avatar final de Ammit. Otros (como u/raisethecurtain y u/3luejays ) apoyaron esta suposición al señalar que también recibieron las mismas vibraciones de la oficina de Harrow.

Si observa los dos conjuntos diferentes y piensa en ello, entonces es fácil ver la oficina del Dr. Harrow como un gemelo en negativo de la vivienda donde El Que Permanece pasa su tiempo. Pero u/profsa bromeó juguetonamente sobre el alcance que era conectar a los dos, diciendo sarcásticamente: "Existe una oficina: ¡este debe ser Kang!"

