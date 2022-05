Moon Knight: Más Allá del Sol, el himno cristiano de Manuel Bonilla

Moon Knight protagonizada por Oscar Isaac como el justiciero titular, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel y May Calamawy, la serie creada por Doug Moench, Jeremy Slater y Don Perlin, sigue al ex marine estadounidense Spector mientras lucha con el trastorno de identidad disociativo y su recién adquirido poderes del dios egipcio de la luna, Khonshu.

Más Allá del Sol es conocido como un himno en español cuyo título se traduce como “Beyond the Sun” en inglés.

Originalmente compuesta por el pastor de la Iglesia Adventista de la Ciudad de México, Emiliano Ponce, Más Allá del Sol normalmente se cantaba en los funerales en los países de América Latina.

¿Quién es el intérprete de “Más allá del sol” en Moon Knight?

El cantante Manuel Bonilla nació el 17 de julio de 1939 en el estado de Sonora, en México. El artista es hijo de pastores y creció en un hogar cristiano. A pesar de ello, durante su adolescencia se alejó de la religión.

Recién a los 18 años, Manuel retomó el camino trazado por sus padres durante un retiro de jóvenes. Años después, comenzó su formación ministerial. Desde entonces, se ha dedicado por completo al cristianismo, al mismo tiempo que explota su talento para el arte de la música a servicio de la Iglesia.

En los últimos años, también ha viajado por Latinoamérica, llevando el mensaje de salvación a millones de adultos, jóvenes y niños. Actualmente cuenta con más de 50 años de trayectoria ininterrumpida, convirtiéndose en una de las figuras más importantes de la música cristiana.

En este 2022, tampoco ha sido la excepción. Manuel Bonilla ha sorprendido al mundo al ofrecer su voz para el final del quinto episodio de “Moon Knight”, una de las series más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel.

Todas las dudas que ha generado este episodio de la serie de Marvel Studios, que explora el origen secreto del héroe, podrían ser resueltas en el final de temporada programada para el próximo miércoles 4 de mayo.

Los créditos de Moon Knight confirman que esta versión del himno fue arreglada e interpretada por Manuel Bonilla, y otra versión de la canción presenta a Bonilla cantando con Santiago Stevenson.

Más canciones de la serie Moon Knight

El episodio 1 de Moon Knight estableció el estándar para la máquina de discos con sabor del programa con éxitos como Wake Me Up Before you Go-Go de Wham! y el icónico A Man Without Love de Engelbert Humperdinck.

Luego, el episodio 2 introdujo un tema más cultural en la banda sonora, con el artista egipcio Ahmed Saad.

