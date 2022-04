Moon Knight: La oficina de Harrow en el episodio 5 es más importante de lo que piensas

El episodio 5 de la serie Disney+ llevó las cosas a un nivel completamente nuevo, creando nuevos misterios y haciendo que el público se pregunte qué ha sido real en la serie hasta ahora y qué ha estado dentro de la cabeza de Marc Spector y su alter ego, Steven Grant (Oscar Isaac).

Contiene spoilers del episodio 5 de la temporada 1 de "Moon Knight"

El episodio comenzó donde lo dejó el final del Episodio 4, con Marc despertando en un manicomio de color blanco con un montón de caras conocidas como compañeros de trabajo o personal. Una de las cosas más extrañas de este nuevo segmento del programa ha sido el cambio masivo de Ethan Hawke en su interpretación del antagonista de la serie Arthur Harrow.

En lugar de una figura decorativa carismática y de voz suave en busca de liberar al dios egipcio Ammit, Harrow aparece en el manicomio como el terapeuta de modales apacibles de Marc. Exactamente lo que está sucediendo con el villano en este momento no está claro, pero los fanáticos con ojos de águila se dieron cuenta de un pequeño detalle relacionado con su oficina que puede resultar extremadamente significativo.

Los espectadores han visto la oficina antes, en el Episodio 2

La oficina de asilo de Harrow podría ser uno de los lugares visualmente más llamativos que los fanáticos de "Moon Knight" hayan visto hasta ahora. Casi todo en la habitación está pintado de un blanco puro, excepto una pintura de paisaje, algunas pequeñas chucherías multicolores y el propio Harrow. Por lo tanto, puede ser bastante impactante para algunos saber que la oficina apareció por primera vez varios episodios antes.

Después del lanzamiento del Episodio 4, el usuario de Twitter @Gabb_plus señaló que los espectadores vieron por primera vez la oficina de Harrow en el Episodio 2, cuando Steven y Layla (May Calamawy) estaban siendo perseguidos a través de su recinto por un monstruoso chacal. En esas escenas, la habitación estaba tenuemente iluminada, no había sido pintada de blanco y estaba repleta de artefactos egipcios, por lo que no sorprende que pocos se dieran cuenta de su reaparición más adelante. Pero, ¿cuál es exactamente el significado de su regreso?

El significado detrás del paisaje mental

En el episodio 5, la diosa hipopótamo Taweret (Antonia Salib) les informa a Marc y Steven que el asilo es una manifestación de su subconsciente en su camino hacia el más allá. La apariencia de la oficina de Harrow brinda un contexto muy importante sobre cómo funciona realmente ese paisaje mental. Tras una inspección más cercana, hay otros elementos del asilo que también se alinean con la ubicación del complejo de Harrow.

Por ejemplo, el Episodio 2 muestra que el complejo tiene un cine en casa, donde varios de los seguidores del villano se sientan en silencio a ver una película. Una secuencia similar se desarrolló al final del Episodio 4, en la que varios pacientes de asilo se acurrucan alrededor de un televisor CRT que reproduce una película antigua.

Parece probable que Marc y Steven inconscientemente eligieran modelar su paisaje mental en el complejo de Harrow. Por ahora, el motivo exacto de esta decisión no está claro, aunque tal vez lo hicieron de esa manera para recordarles el complot continuo de Harrow para liberar a Ammit y animarse a encontrar un camino de regreso a la vida para detenerlo. O... tal vez esa deliciosa sopa de lentejas y la aterradora persecución de chacales realmente los impresionó. Es una incógnita.

Por ahora, los fanáticos tendrán que esperar para ver qué tipo de papel juegan el paisaje mental y Taweret en el futuro de la serie, si es que tienen alguno. El episodio final de "Moon Knight", que se estrenará el 4 de mayo, muy bien podría arrojar más luz sobre las profundidades del subconsciente del héroe.

