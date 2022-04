Moon Knight: La escena de Layla del episodio 4

Después de una emocionante persecución que lleva a nuestros personajes a la tumba de Alejandro Magno, Arthur Harrow (Ethan Hawke) le dispara a Marc ( Oscar Isaac ) y cae a un estanque detrás de él. El público seguramente se preguntaba cómo saldría Marc de este lío hasta que ocurrió lo completamente inesperado.

Marc se despierta en un asilo donde descubrimos que su personaje de Steven Grant es en realidad un personaje de una vieja película de aventuras. No solo eso, sino que prácticamente todas las personas con las que ha estado en contacto a lo largo de la serie hasta ahora son parte de la institución de alguna manera, incluida Layla (May Calamawy), que es paciente junto con Marc.

Plantea una serie de preguntas. ¿Está Layla realmente loca? ¿Cuál es su relación precisa con Marc? Pero para algunos fanáticos, la pregunta más desconcertante sobre Layla llega mucho antes en el episodio.

¿Por qué Layla llamó a Steven en Moon Knight?

Arthur Harrow no es el único de quien Steven y Layla están tratando de escapar en "The Tomb". Mientras deambulan por la tumba, se encuentran con sacerdotes egipcios no muertos que no son exactamente amables con los forasteros. Se las arreglan para escapar de uno, pero Steven y Layla terminan separándose. Layla se dirige al borde de un acantilado y, al escuchar un chasquido detrás de ella, se da la vuelta y dice: "¿Steven?".

Fue un pensamiento extraño, según algunos usuarios de Reddit, incluido u/Corgi-Ambitious : "Me reí mucho cuando Layla se alejó y luego, cuando escuchó esos clics, dijo: '¡¿Steven?!' Como, acabas de escuchar lo que hace esos ruidos. ¿Steven hace esos ruidos mientras camina casualmente, Layla? Es un poco extraño ver cómo la criatura tiene un sonido increíblemente distinto que hace, y solo han pasado unos minutos como máximo desde la última vez que vio a las momias.

Ese no fue el único momento confuso de Layla del último episodio de "Moon Knight", como señala u/Roboticide, "Esta es la misma Layla que, cuando finalmente tienen la encarnación encarcelada de un dios o lo que sea y están siendo perseguidos rápidamente por hombres armados, decide que es necesario detener todo y confrontar a su esposo sobre las acusaciones hechas por un criminal trastornado".

A partir de este episodio, parecería que Layla no siempre piensa antes de actuar. Pero tiene muchas otras cualidades redentoras sobre ella que inevitablemente la convertirán en un activo en los dos últimos episodios de la temporada.

