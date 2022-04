Moon Knight: Explicación del final del episodio 4

Si las primeras tres carreras del programa te confundieron, mirar el episodio 4 de Moon Knight definitivamente derretirá tu cerebro, ya que lleva a todos a un nivel completamente nuevo de "¿qué acaba de pasar?" Desde las tumbas hasta la institución mental, las cosas parecen estar fuera de lugar al final y aquí está el final explicado porque realmente, ¡es realmente desconcertante!

¡Advertencia! ¡Este artículo contiene spoilers de Moon Knight! ¡Lea bajo su propio riesgo!

Explicación del final del episodio 4 de Moon Knight

Moon Knight Episodio 4, The Tomb , ha llevado a todos desde las arenas de Egipto a una institución mental confusa y realmente dejó a todos confundidos sobre lo que realmente sucedió. Steven Grant y Layla buscan al ushabti de Ammit antes de que Harrow pudiera encontrarlo y se topan con la tumba donde yace un gran faraón: Alejandro Magno, quien resulta ser el último avatar de Ammit, la voz de la diosa antes de ser completamente encerrado en piedra por los otros dioses.

Por supuesto, no está exento de caos. Tuvieron que enfrentarse a las momias que protegen el lugar, y definitivamente, a Harrow y su gente. Casi ganando pero terminó perdiendo, Harrow le disparó a Marc en el pecho con dos balas diciendo que no puede salvar a nadie que no quiera ser salvado en absoluto. Allí, Marc cayó a las aguas detrás de la tumba de Alejandro Magno.

Llevó a todos a una escena en una película, Tomb Buster, donde uno de los personajes se llama Dr. Steven Grant, presumiblemente la misma inspiración de Marc en la creación de la personalidad de Steven . Vemos a Marc en una institución mental con todos los demás personajes de los episodios anteriores como pacientes o trabajadores en la instalación y Harrow parece ser el psiquiatra jefe del lugar.

Todos los lugares y reliquias que se encuentran en la institución mental ya aparecieron como lugares o cosas con las que Marc o Steven se encontraron en los episodios anteriores. Esto hizo que todos se preguntaran si lo que sucedió en las últimas tres funciones del programa es real. Bueno, lo que no es real es posiblemente la institución mental, es algo así como el paisaje mental de Marc y lo que todos pueden ver son sus pensamientos.

A medida que Marc se adentra más en la institución mental, ve a Steven saliendo de un sarcófago y ambos recuerdan que Harrow les disparó. Mientras intentaban escapar, se encontraron con otro sarcófago con alguien violento dentro, tales puntos apuntan a la tercera persona aún no vista y todos están convencidos de que sería Jake Lockley.

TE PUEDE INTERESAR: Moon Knight: ¿Porqué todos queremos ver el episodio 5?

Antes de llegar a la salida, se encuentran con un hipopótamo vestido a la moda egipcia y, si lo ves, definitivamente gritarás como el demonio, tal como lo hicieron Marc y Steven. Saluda, de una manera agradable, y le gritan. Su aparición en la institución mental indica que nada de eso es real. Ella es Taweret, la diosa del parto y la fertilidad, y posiblemente, ella sería la que reviviera al héroe titular.

Moon Knight Episode 4 ahora se transmite en Disney Plus , donde estaría disponible en el servicio en la más alta calidad de transmisión, 4K . El episodio 5 llega el 27 de abril de 2022.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!