Moon Knight: El final del episodio 5 explicado

"Moon Knight" siempre iba a ser un festival completo de Oscar Isaac, pero el penúltimo episodio del programa de Disney+ lleva las cosas a un nivel completamente diferente al centrarse por completo en la complicada y trágica dinámica entre los roles duales del actor como el personaje titular. Identidades de Marc Spector y Steven Grant.

En lugar de centrarse en la trama general para evitar que Arthur Harrow (Ethan Hawke) libere a Ammit, el episodio trata sobre flashbacks y la versión MCU de la vida futura de la mitología egipcia. Parece que Harrow mató a tiros a Marc en el Episodio 4. Este episodio se trata de lo que sucede a continuación y de descubrir si hay un camino de regreso al reino de los vivos. Como tal, no hay Layla (May Calamawy) en este episodio, y Harrow solo aparece en su encarnación de médico de asilo, que resulta ser parte del paisaje mental de Marc-Steven. Incluso Khonshu (con la voz de F. Murray Abraham) y el disfraz de Moon Knight solo hacen una rápida aparición en flashback.

Al igual que el barco gigante del más allá que ella dirige, el episodio está dirigido por la simpática diosa hipopótamo Tawaret (con la voz de Antonia Salib). Ella revela que el extraño asilo en el que están atrapados Marc y Steven es parte de su camino hacia el más allá, y les ofrece consejos sobre qué hacer a continuación. Lo que sigue es una mirada íntima a los rincones más profundos y oscuros de la historia de Marc Spector... y las muchas cosas aterradoras que residen en su mente. Profundicemos un poco más en el doloroso y doloroso final del episodio 5 de "Moon Knight", y lo que significa para el programa.

La verdad sobre Steven es una de las grandes tragedias del UCM

La verdad sobre Steven es una de las grandes tragedias del UCM

Después de ver el episodio 5 de "Moon Knight", los fanáticos de MCU podrían encontrarse pelando cebollas ante la mera mención del nombre Steven Grant. La falta de idea de Brit, afable pero atormentado, ofrece un amplio alivio cómico en los primeros episodios del programa. Aquí, en cambio, está en modo de tragedia total, ya que el programa profundiza en las capas de su personalidad y, de alguna manera, logra encontrar más y más tristeza en cada revelación.

Durante gran parte del episodio, Steven en realidad se presenta como la personalidad más tranquila y serena. Desde la repentina aparición de Tauret hasta su enfrentamiento con el "Doctor" Harrow, se toma muchas cosas con mucha más gracia que Marc. Sin embargo, todo se desmorona en el momento en que las bombas de la verdad comienzan a caer.

Steven, verás, es en realidad una identidad creada por Marc, no al revés. El hermano de Marc (Claudio Fabián Contreras) murió en un accidente en una cueva cuando los niños eran pequeños y su madre culpó a Marc por ello. Para hacer frente a la situación increíblemente oscura, Marc creó la identidad de Steven, a la que nombró en honor al Dr. Steven Grant, un cursi aventurero ficticio que gustaba a los hermanos, visto por primera vez en el episodio 4 de "Moon Knight".

Marc le ha permitido a Steven experimentar todas las cosas buenas y felices de su vida en común, mientras se reserva todos los eventos trágicos y dolorosos para él. Steven no se lo toma muy bien cuando se da cuenta de que la madre (Fernanda Andrade) que recuerda como amable y amorosa en realidad era odiosa y abusiva... y que ella ha estado muerta por dos meses.

Por cierto, la muerte del hermano de Marc confirma en gran medida que la versión de cómic del personaje, Randall Spector , no aparecerá en el MCU a toda prisa. En los cómics, el Randall adulto se convierte en un retorcido y villano Caballero de la Luna llamado Caballero de las Sombras, y causa un sinfín de problemas.

Y luego, hay uno... ¿o hay?

Y luego, hay uno... ¿o hay?

La revelación de la verdadera naturaleza de la personalidad de Steven es una cosa, pero lo que le sucede al final del episodio es una exageración. Steven finalmente logra recuperarse después de las diversas verdades sobre su existencia. Consuela y tranquiliza a Marc, e incluso se da cuenta de que, como parte de Marc, tiene lo necesario para luchar contra las almas perdidas de Duat en el barco de Tauret.

Desafortunadamente, todo esto solo equivale a una última tragedia para él. En lugar de Marc, es Steven quien cae en el desierto de la Duat y sucumbe a sus arenas. Como insulto final a la lesión, su aparente desaparición es lo que se necesitaba para equilibrar la balanza de Tauret, lo que significa que Steven fue, en última instancia, lo que estuvo mal con Marc todo el tiempo.

Y así, Marc termina el episodio como la única personalidad restante (que sepamos). Esto implica que la personalidad de Jake Lochley , que ha sido objeto de intensas especulaciones de los fanáticos desde que el Episodio 3 comenzó a arrojar pistas sobre una posible tercera personalidad, no existe o se ocupa de sus asuntos de una manera que no afecta a Marc.

Sin embargo, el trágico final de Steven no significa que los fanáticos del personaje deban cancelar con rabia sus suscripciones a Disney+. Como deja en claro el episodio, Steven es la creación de Marc y se manifiesta como una fractura en su equilibrio en lugar de como una entidad propia. Esto significa que Marc aún puede tener los medios para traer de vuelta al afable británico. Después de todo, Moon Knight tenía muchas personalidades alternativas en los cómics, y se sabía que regresaban incluso después de que aparentemente habían sido desterrados para siempre.

Un trabajo sorprendente para una diosa hipopótamo

Un trabajo sorprendente para una diosa hipopótamo

Después de su entrada dramática en la última escena del episodio 4 de "Moon Knight", la diosa hipopótamo Tauret juega un papel bastante importante en el episodio 5. Encargada de guiar a Marc y Steven a sus destinos designados en el más allá, ella pesa sus corazones y les ofrece Guia.

Sin embargo, hay un problema menor. En la mitología egipcia, ese no es exactamente el trabajo principal de Tauret. Si bien es poderosa, es más una diosa doméstica que está más estrechamente asociada con la feminidad y la fertilidad que con la muerte y el juicio (a través de Britannica ). Como tal, no esperarías que esta deidad en particular apareciera para todo el asunto de "transportar a los muertos". De hecho, la versión "Moon Knight" de Tauret parece estar haciendo el trabajo del dios de los muertos con cabeza de chacal, Anubis (a través de Britannica ).

El experto en mitología egipcia Steven no parece estar tan sorprendido por el papel de Tauret aquí, por lo que es posible que la MCU haya reinventado un poco sus funciones. Por supuesto, vale la pena señalar que en algunos puntos del episodio, Tauret parece realmente inexperta en el trabajo, lo que parece un poco extraño si lo ha estado haciendo durante milenios. Da la casualidad de que la versión mitológica de la deidad es amiga de Hathor, cuyo avatar, Yatzil (Díana Bermúdez), aparece en el Episodio 3 y establece a la diosa como aliada de Khonshu. ¿Podría ser que Tauret esté en algún negocio de agente secreto aquí, vigilando cuidadosamente el avatar de Khonshu mientras le da a Anubis el día libre?

Marc Spector, un tipo sorprendentemente bueno

"Moon Knight" ha presentado tradicionalmente a Marc como un héroe de acción idiota, pero el Episodio 5 revela que en realidad es un tipo bastante agradable que resulta estar atrapado en la madre de todos los apuros. Tiene que vivir con el recuerdo de la muerte accidental de su hermano y con el dolor inimaginable que proviene de la forma en que su madre lo culpó por el incidente. Él ha protegido la personalidad de Steven Grant desde la infancia, mientras él mismo absorbe cantidades incalculables de castigo físico y mental. Se convirtió en mercenario porque no tenía otras opciones, y si bien es cierto que estuvo presente cuando murió el padre de Layla, en realidad estaba tratando de evitar que otros mercenarios mataran a testigos inocentes.

Incluso después de que Marc aceptara convertirse en Moon Knight para salvar su vida, recordaba a cada persona que murió por su mano con detalles insoportables, sin importar cuán terribles criminales pudieran haber sido. Si bien Steven señala que todavía hay un lado violento en Marc, está claro que, al final del día, es un tipo decente que se ha visto profundamente afectado por una vida de experiencias cada vez más horribles. Cuando el episodio termina y Marc está solo en el paraíso de Field of Reeds, es muy posible que sea la primera pizca de paz que haya experimentado en décadas. La pregunta es, ¿está dispuesto a dejar ir ese raro momento de felicidad para salvar el mundo, o estará tentado a quedarse?

Harrow está ganando en el mundo real

Harrow está ganando en el mundo real

El Arthur Harrow en este episodio de "Moon Knight" puede o no ser un producto de la mente de Marc, pero en el mundo material, el tipo real no trama nada bueno... y está muy cerca de ganar el juego.

Mientras que el Episodio 5 pone en suspenso en gran medida el plan de "liberar a Ammit para juzgar a la humanidad al por mayor" de Harrow, los momentos finales revelan que el hombre no se ha dormido en los laureles. De hecho, es probable que ya haya tenido éxito en su misión. Cuando numerosas almas comienzan a llover repentinamente en Duat antes de tiempo, Tauret está lo suficientemente preocupado como para aceptar ayudar a Marc y Steven. El plan es encontrar una manera de hacer que Layla libere a Khonshu, lo que presumiblemente le devolvería los poderes al Caballero Luna de Marc, permitiéndole regresar a su cuerpo mortalmente herido y curarse.

Esta es una buena configuración para el acto final, pero también implica que Harrow no ha estado holgazaneando durante el examen de conciencia de Marc y Steven. Dado que no hay forma de que el líder del culto pueda juzgar personalmente a las personas a la velocidad con la que llegan al más allá, el episodio parece implicar que ya logró liberar a Ammit. Entonces, incluso si Marc logra encontrar un camino de regreso al mundo real, ¿significa esto que Harrow ya ganó? ¿Hay alguna forma de que Moon Knight pueda luchar contra una diosa que incluso el resto del panteón egipcio parece temer? Independientemente de la respuesta, está claro que a los espectadores les espera un final realmente emocionante.

La historia de origen de Moon Knight se burla de múltiples historias para el futuro

Como de costumbre, la versión MCU de "Moon Knight" agrega sus propios giros al material original. Sin embargo, de alguna manera se mantiene sorprendentemente fiel a los cómics. El episodio 5 ofrece quizás la pepita más precisa de los cómics de la tradición de Moon Knight hasta el momento, y da la casualidad de que también es la parte más importante: la historia del origen del superhéroe de Marc Spector. La fatídica misión de Marc en Egipto bajo el futuro némesis Bushman se narra fielmente aquí, y cuando Khonshu le ofrece al mercenario moribundo la oportunidad de convertirse en su Caballero de la Luna, la deidad incluso entrega el adagio "proteger a los viajeros de la noche", citado con frecuencia, que es la misión de ambos. declaración y su versión del clásico Spider-Man, "Un gran poder conlleva una gran responsabilidad".

TE PUEDE INTERESAR: Todo lo que sabemos sobre Moon Knight, la nueva serie de Marvel

La conclusión más importante de esto es, por supuesto, el hecho de que las burlas anteriores sobre la existencia del némesis de Moon Knight, Raoul Bushman, en la MCU han sido correctas. Debido a que Bushman es un enemigo tan prominente de Moon Knight, esto abre la puerta para que el programa adapte prácticamente cualquiera de las principales tramas que lo involucran... incluidas algunas de las más recientes, que presentan al aterrador avatar de Ra, Sun King .

El contrato único de "Moon Knight" de Oscar Isaac podría significar que el programa está destinado a convertirse en una miniserie de una temporada, pero si el actor estuviera dispuesto a ponerse la capucha blanca en el futuro, Bushman ahora parece ser un oponente muy probable para él.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!