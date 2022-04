Moon Knight: El episodio 5 revela la triste verdad sobre las llamadas de Steven

El episodio 5 de "Moon Knight" de Marvel ha confirmado la triste verdad sobre las llamadas de Steven a mamá.

El Universo Cinematográfico de Marvel sigue creciendo gracias a Disney Plus, y "Moon Knight" no es una excepción. Aunque la serie no está muy conectada con las películas u otros programas, definitivamente amplía el alcance del misticismo y la magia en el universo gracias a la existencia de Khonshu y los otros dioses egipcios que juegan un papel en la historia de Marc Spector (Oscar Isaac).

Contiene spoilers del episodio 5 de la temporada 1 de "Moon Knight"

Los fanáticos quedaron desesperados por más al final del Episodio 4, "La Tumba", cuando Arthur Harrow (Ethan Hawke) le dispara a Steven - Marc en el pecho, y se despiertan en una institución mental, antes de que les digan que todo eso ha sucedido hasta ahora es un producto de su imaginación. Para hacer las cosas aún más confusas, el dúo dinámico se encuentra con un sarcófago intimidante, que puede o no contener otra personalidad alternativa, antes de encontrarse con un dios hipopótamo gigante llamado Taweret (Antonia Salib). Afortunadamente, el episodio 5, "Asylum", contiene muchas respuestas sobre Marc, antes de dejar a los fanáticos con un suspenso devastador.

Es principalmente un capítulo de la historia centrado en los personajes en lugar de una aventura grandilocuente llena de acción, aunque tiene sus momentos, y explica un poco más sobre el origen del trastorno de identidad disociativo de Marc. Sí, ahora estamos en la parte trágica de la historia del origen del superhéroe de Marvel, y la vida de Marc no ha sido nada fácil.

De hecho, podemos ver cómo era su vida antes de su carrera de lucha contra el crimen, antes de Khonshu y antes de las otras personalidades. Pero desafortunadamente, también confirma la triste verdad sobre las llamadas telefónicas de Steven a su madre al comienzo de la serie.

Steven no ha estado hablando con nadie

Durante el tiempo de Marc y Steven en la institución mental, que en realidad es una representación de la otra vida egipcia llamada Duat, se sumergen en los recuerdos de Marc para ayudar a equilibrar la balanza de sus almas para que puedan escapar del inframundo. Steven se entera de que el hermano de Marc, Randall Spector (Claudio Fabián Contreras), murió cuando era niño cuando se fueron de aventuras a una cueva que se inundó con la lluvia. Esto fue aplastante para la madre de Marc, Wendy Spector (Fernanda Andrade) , quien posteriormente luchó contra una enfermedad mental debido a su dolor paralizante. Para empeorar las cosas, abusó físicamente de Marc porque lo culpaba por la muerte de su otro hijo.

Pero otro recuerdo desgarrador revela que Wendy falleció unos años antes de que comience la serie, y Marc no se atrevió a ir a su shiva. En cambio, se aleja y rompe a llorar en la calle. Casi instantáneamente, Steven se hace cargo del cuerpo y "llama" a su madre por teléfono para decirle que se ha perdido y que no sabe dónde está.

Sí, todo esto significa que Steven en realidad no ha estado hablando con nadie todo este tiempo. Es posible que esto sea solo un mecanismo de defensa para ambos y Steven acaba de reprimir la información, pero ciertamente parece que no tiene idea de la revelación. Es solo otro elemento trágico del personaje de Steven, que empeora aún más al darse cuenta de que Marc lo inventó por completo cuando era niño y que él no es la personalidad central. Oh Steven, pobrecito.

"Moon Knight" de Marvel se transmite exclusivamente en Disney Plus, con nuevos episodios que se estrenan todos los miércoles hasta el 4 de mayo.

