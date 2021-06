¿Monica Rambeau estará en Capitana Marvel 2?

Después de hacer su debut en Marvel Cinematic Universe con WandaVision, Teyonah Parris repetirá su papel de Monica Rambeau en la comúnmente llamada, Capitana Marvel 2, pero cuyo nombre oficial es The Marvels.

Es una progresión que parece natural para los fanáticos del MCU que están acostumbrados a ver a los personajes comenzar en un proyecto y continuar en otros, pero para Parris podría no ser el caso,

Aunque le dijeron desde el principio que los proyectos de televisión de Marvel serían parte del MCU más grande, no había garantía de que su personaje llegara a la pantalla grande después del trabajo de la actriz en WandaVision.

Rambeau podría no estar en Capitana Marvel 2

Monica Rambeau debutó en Capitana Marvel

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Parris explicó que sabía en la audición que no estaba dispuesta a participar en un proyecto independiente, pero no dijeron que su personaje sería más que algo único.

"Desde el salto, tuvieron muy claro que los proyectos que traen a Disney + se integrarán perfectamente en el mundo de las funciones", dijo Parris. "Ahora, no dijeron que mi personaje necesariamente estaría de acuerdo. Pero yo sabía que no era un proyecto independiente".

Como te revelamos en La Verdad Noticias, la actriz también explicó que si bien sabía que era Marvel, no se le dio mucha información sobre para quién estaba audicionando precisamente o que era para una serie como WandaVision.

"Sabía que era Marvel, pero eso es todo", explicó Parris. "No conocía el contexto, solo partes de lo que ahora sé que era la escena entre Monica, como Geraldine, y Wanda [Elizabeth Olsen], cuando se rompe la fuente y esa cigüeña caminaba, y la escena en la que Monica se despierta desde el blip".

"¡Imagínense que me den esas dos escenas y me digan que es el mismo personaje! No tenía ni idea. Así que tuve que interpretar una comedia de situación y un drama".

En cuanto a lo que los fanáticos podrían ver de Monica en Capitana Marvel 2, Parris bromeó con ComicBook.com diciendo que podíamos ver por qué parece haber cierta tensión entre Monica y Carol Danvers.

"Sí, cuando Monica era una niña de 11 años, con su mamá y la tía Carol, tenían una hermosa relación", explicó Parris, quien espera formar parte del elenco de Capitana Marvel 2.

"Creo que lo que ha sido increíble con WandaVision es ver crecer a Monica, ya que no la hemos visto en más de 20 años, y ver lentamente, que se está revelando lo que ha sido su vida desde que la vi por última vez. Y Carol Danvers era parte de su vida la última vez que la vimos, y ver que todavía hay algo allí, creo que es muy emocionante.

"Porque como sabemos, o tal vez no, pero yo 'Te diré que Monica estará en Capitana Marvel 2 con Carol Danvers y Kamala Khan, Ms. Marvel. Así que eso nos da espacio para explorar más a fondo lo que podría estar sucediendo allí, así que no quiero arruinarte nada".

