Monica Rambeau de Wandavision podría tener su serie en solitario

WandaVision ocupa un lugar importante en la historia de Marvel Cinematic Universe como la primera serie de televisión de la franquicia, pero también se perfila como un importante punto de lanzamiento para bastantes títulos próximos, incluyendo uno de Monica Rambeau.

Wanda será un personaje principal en Doctor Strange in the Multiverse of Madness , usando los poderes que adquirió durante WandaVision.

Agatha Harkness tendrá su propia serie Disney + en algún momento en el futuro . Parece que laruptura de WandaVision, Monica Rambeau, también obtendrá su propio título en el futuro.

Lo que se sabe de la serie de Monica Rambeau

Podría tener su propia serie en Disney+

Monica Rambeau, interpretada por Teyonah Parris , tuvo una especie de historia de origen en WandaVision , ya que recibió algunos poderes bastante increíbles después de pasar por el campo de fuerza de Wanda.

Sabemos que protagonizará junto a Brie Larson en The Marvels el próximo año, pero es posible que tenga otro proyecto importante en el MCU después de eso.

Según un informe de Daniel RPK , en Disney + se está desarrollando una serie en solitario de Monica Rambeau.

El servicio de transmisión de Disney + es excelente para brindarle al MCU la oportunidad de desarrollar más personajes de los que podría hacer en las películas de pantalla grande, y Monica cree que será una figura bastante importante en la franquicia en el futuro. Escuchar que recibirá el tratamiento en solitario en algún momento realmente no debería ser una sorpresa, aunque sí insinúa cuán grande podría ser su papel en The Marvels.

Su serie llegaría despues de Capitana Marvel

El personaje comenzó a adquirir sus poderes en Wandavision

Si bien The Marvels es esencialmente una secuela de Captain Marvel , sigue a tres personajes principales diferentes: Carol Danvers, Monica Rambeau y Kamala Khan. Monica y Carol ya tienen una relación existente en el MCU, ya que la primera era una niña cuando el Capitán Marvel obtuvo sus poderes por primera vez en la década de 1990.

La difunta madre de Monica, Maria Rambeau, era la mejor amiga de Carol. Al final de WandaVision , un Skrull informa a Monica de que la enviará al espacio, probablemente de Nick Fury, preparando su reunión con Carol.

A principios de este año, Parris habló con ComicBook.com sobre la relación entre Monica y Carol.

"Sí, cuando Monica era una niña de 11 años, con su mamá y la tía Carol, tenían una hermosa relación", explicó Parris.

"Y creo que lo que ha sido increíble con WandaVision es ver crecer a Monica, y no la hemos visto en más de 20 años, o tantos, y ver lentamente, se está revelando lo que ha sido su vida desde que La vi por última vez. Y Carol Danvers era parte de su vida la última vez que la vimos, y ver que todavía hay algo allí, creo que es muy emocionante. Porque como sabemos, o tal vez no, pero yo ' Te diré que Monica estará en Captain Marvel 2 con Carol Danvers y Kamala Khan, Ms. Marvel. Así que eso nos da espacio para explorar más a fondo lo que podría estar sucediendo allí, así que no quiero arruinarte nada ".

¿Esperas que Monica Rambeau obtenga su propia serie de televisión en solitario? Déjanos ahora en los comentarios, y siguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.