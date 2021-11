Miss Minutes de "Loki" será parte de la nueva serie de Marvel Cómics, "Timeless"

Miss Minutes, la inteligencia artificial del Time Variance Authority en la serie "Loki", tendrá una aparición especial en el one-shot de Marvel Cómics, "Timeless", e incluso formará parte de la recién revelada portada creada por Humberto Ramos.

"Timeless #1" está destinado a establecer historias en todo el universo de cómics de Marvel en 2022 con variaciones al Universo Marvel como Thanos teniendo control sobre Mjolnir, mencionado anteriormente en "Thor" de Donny Cates, Nic Klein, Matt Wilson y Joe Sabino.

Por su parte, la mascota animada de TVA se ganó a los fans de Marvel durante los 6 episodios de "Loki" pero su revelación como ayudante de Aquel que Permanece mostró su lado oscuro, aunque sigue siendo tan popular que incluso tiene una cuenta oficial de Twitter.

¿Quién es Miss minutes en los cómics?

Tara Strong dio voz a Miss minutes en "Loki"

El reloj antropomórfico femenino de acento sureño y un diseño inspirado en la animación estadounidense de principios del siglo XX hará su debut en Marvel Comics en una de las mejores sagas de Kang el Conquistador.

La presencia de "Señorita Minutos" en el nuevo one-shot de Marvel se conecta directamente con el hecho de que Kang fue revelado como el verdadero villano de "Loki", o más bien, una variante más pacífica del conquistador interpretado por Jonathan Majors.

"Este diciembre, Kang the Conqueror emprenderá un viaje épico a través del espacio y el tiempo para descubrir el futuro del Universo Marvel en TIMELESS", escribió la editorial en su página oficial como sinopsis del one-shot.

¿Cuándo saldrá a la venta Timeless?

Portada variante de "Timeless" con Miss Minutes

Según informó Marvel Cómics a través de su cuenta oficial de Instagram, TIMELESS # 1 del escritor Jed MacKay saldrá a la venta el 29 de diciembre cuya sinopsis te compartimos en La Verdad Noticias a continuación.

"Este one-shot especial brinda un primer vistazo a las historias más importantes de Marvel en 2022 [...] que contará nada menos que con Miss Minutes de la exitosa serie de Disney Plus [...] El ser deliciosamente misterioso resultó ser un aliado feroz de He Who Remains".

