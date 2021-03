Mira el último tráiler de 'The Falcon and the Winter Soldier' antes de su estreno

Los suscriptores de Disney + están apunto de embarcarse en el viaje de seis episodios de 'The Falcon and the Winter Soldier', una nueva serie creada por Malcolm Spellman protagonizada por Anthony Mackie como Sam Wilson y Sebastian Stan como Bucky Barne.

Marvel Entertainment llegó temprano este lunes con el avance final de la serie anticipada, que, como fue el caso de WandaVision, propiedad de Disney +, se establece después de Avengers: Endgame.

Hoy La Verdad Noticias te trae el tráiler de dos minutos de la tan esperada serie de Disney + que promete ser igual de emocionante que WandaVision.

Tráiler de The Falcon and the Winter Soldier

El nuevo tráiler, en particular, llega a raíz de un prensador de fin de semana con el jefe y CEO de Marvel Studios, Kevin Feige, quien nuevamente promocionó las conexiones cinematográficas cuidadosamente planificadas de las propiedades de transmisión del estudio cuando se le preguntó sobre la posibilidad de continuar la historia a través de una segunda temporada en Disney +.

"Si podemos hacer otro, ciertamente hay ideas", dijo Feige el domingo, según Anthony D'Alessandro de Deadline. Feige señaló, sin embargo, que el objetivo es que la serie Marvel x Disney + vaya "de un lado a otro" con las entradas teatrales.

También durante la prensa, Mackie habló sobre la renuencia de su personaje a tomar el escudo del Capitán América, llegando incluso a decir que Sam Wilson "esperaba tener un spin-off con Black Widow".

'The Falcon and the Winter Soldier' se estrena este viernes en Disney +. También está protagonizada por Daniel Brühl, Emily VanCamp y Wyatt Russell. El primer episodio está dirigido por Kari Skogland, cuyos créditos anteriores incluyen episodios de The Punisher y The Walking Dead.

Anthony Mackie como Sam Wilson y Sebastian Stan como Bucky Barnes.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.