Mira el tráiler oficial del documental de Tina Turner que se lanzará por HBO

HBO lanzó el primer tráiler oficial de Tina Turner, el próximo documental sobre la vida y la larga carrera de la icónica cantante. "Empecé a ver realmente que tenía que hacer un cambio. Divorcio, no obtuve nada. Sin dinero, sin casa. Así que dije, solo tomaré mi nombre", dice Turner en el tráiler.

El tráiler insinúa los altibajos de la vida de Turner, desde su difícil infancia hasta su divorcio y su "regreso". La Verdad Noticias tiene para ti el tráiler de este documental de la vida de Tina. Miralo a continuación:

Trailer del documental de 'Tina'

Mira lo que he hecho en esta vida con este cuerpo de niña de un campo de algodón que demostró estar por encima de lo que no me enseñaron", dice la mujer de 81 años en el tráiler.

Tuve una vida abusiva", dice en el video, refiriéndose a su matrimonio con Ike Turner. "No hay otra forma de contar la historia. El budismo fue una salida.

Empecé a ver realmente que tenía que hacer un cambio. Divorcio, no obtuve nada. Sin dinero, sin casa. Así que dije, solo tomaré mi nombre", agrega.

El tráiler incluye clips de sus actuaciones y entrevistas de la película que recuerdan cómo "llenó" varios lugares icónicos.

"Cuando la vi bailar, era todo lo que podía ver", dijo un entrevistado.

"Su historia llegó a tantas personas que sintieron que tenían que mantener sus secretos bajo llave", agregó otro.

"Es como si los peores momentos de tu vida hubieran sido una inspiración", dijo un tercero.

A fines del mes pasado, la plataforma de HBO lanzó el primer adelanto de la película con clips centrados en la tumultuosa infancia de Turner.

Tina Turner en concierto.

El documental, dirigido por Dan Lindsay, TJ Martin y Lightbox ofrece una "mirada reveladora e íntima a la vida y carrera" de Turner, según la sinopsis oficial.

El documental presenta entrevistas con la cantante Tina Turner en su ciudad natal de Zurich, Suiza y muestra nuevas imágenes, cintas de audio, fotos personales de la reina del rock 'n' roll.

Angela Bassett, Oprah Winfrey, entre otras personas cercanas a la estrella, aparecerán en entrevistas para la película. Tina está programada para ser lanzada por HBO el 27 de marzo.

