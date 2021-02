Mira el primer vistazo de la tan ESPERADA película 'Thor: Love and Thunder'

Varias imágenes nuevas de la filmación de la próxima secuela de Marvel, 'Thor: Love and Thunder', muestran a Hemsworth y Pratt de Chris disfrazados como Thor y Star-Lord respectivamente. Junto con el regreso del Asgardiano y el Guardián de la Galaxia, las imágenes también muestran a Karen Gillan como enemiga convertida en amiga, Nebula.

La producción ya está en marcha en Sydney, con estrellas filmando en el Centennial Park de la ciudad. Si bien los detalles de la trama aún se mantienen en secreto, durante algún tiempo se esperaba que los Guardianes de la Galaxia aparecieran en Thor: Love and Thunder de alguna manera debido a que el héroe de Hemsworth se unió a ellos en su próxima aventura interestelar en la final de 2019. Vengadores: Endgame.

Elenco de 'Thor: Love and Thunder'.

Recientemente se reveló que el villano de la pieza es Gorr, el Dios Carnicero, con la estrella de The Dark Knight Christian Bale listo para interpretar el papel. Imágenes anteriores del set han provocado un viaje al mundo natal de Gorr, un planeta temeroso de Dios que Gorr abandona para llevar a cabo una misión de venganza de caza de dioses a través del tiempo y el espacio.

'Love and Thunder' se convierte en la película mas esperada

'Thor: Love and Thunder' se está convirtiendo rápidamente en uno de los proyectos más intrigantes de Marvel, con informes del año pasado que indican que la película se parecerá mucho a un equipo no oficial de los Vengadores.

"En enero, la secuela de Taika Waititi, Thor: Love and Thunder, está comenzando su rodaje en Australia con un elenco en expansión reunido para lo que un conocedor está comparando con" una sensación de Avengers 5", gracias a su conjunto", según los informes.

Esta afirmación fue respaldada recientemente por la estrella que regresaba Tessa Thompson, donde dijo a La Verdad Noticias algunos detalles sobre el viaje de su personaje Valkyrie en la película, sugirió que podrían aparecer aún más personajes del MCU más amplio.

"Sí. Puedo burlarme de que definitivamente ella es el Rey de New Asgard cuando la encontremos", dijo. "Y como fue el caso en los últimos cuatro, yo diría que ella es parte de una aventura que involucró a Thor, en el sentido de que se llama Thor: amor y trueno.

Y yo diría que están sucediendo algunas cosas interesantes. tenemos algunos personajes nuevos; tenemos algunas personas potencialmente de otros bolsillos del MCU. Y luego tenemos algunas personas, tal vez, que hemos visto antes".

Junto con Chris Hemsworth, Chris Pratt y Gillan, varios otros miembros de los Guardianes de la Galaxia volverán a interpretar sus papeles anteriores en la película, incluidos Dave Bautista y Sean Gunn. Matt Damon y Sam Neill, quienes aparecieron en un cameo en Thor: Ragnarok de 2017, también se han agregado a la lista en roles actualmente no revelados.

Natalie Portam lista para ser Jane Foster

Natalie Portman también regresará como Jane Foster, con la actriz provocando un viaje heroico para el científico y antiguo interés amoroso.

Mientras hablaba de su entrenamiento para el papel y cuánto sabe sobre la historia, la actriz dejó absolutamente en claro que tomará cierto manto de superhéroe. "No. Muy poco, solo tratando de entrenar para parecer una figura de acción. Sí, The Mighty Thor", bromeó antes de duplicar con, "The Jane Foster Thor se llama The Mighty Thor".

Thor: Love and Thunder está programado para llegar a los cines el 18 de febrero de 2022.

