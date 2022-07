Millie Bobby Brown en Stranger Things: Sus mejores y peores episodios

Los mejores y peores capítulos de Millie Bobby Brown en Stranger Things

Eleven, la niña psicoquinética y telepática que soporta la experimentación en "Stranger Things", es uno de los personajes más épicos. La chica cautivadora pero un poco espeluznante con la cabeza rapada y la nariz ensangrentada de forma rutinaria se convirtió en el personaje principal del programa desde el principio.

Los creadores, los hermanos Duffer, merecen crédito por la historia de fondo y el estilo visual de Eleven, pero ella no habría resonado tanto entre el público si no fuera por la interpretación segura de Millie Bobby Brown.

Brown interpreta a Eleven como si una tormenta silenciosa se estuviera gestando dentro de ella en todo momento. Ella le da a "Stranger Things" una fuente constante de tensión dramática, ya que Eleven es, en cualquier momento, tan probable que anhele un waffle como que haga un agujero en nuestra dimensión.

Su permanencia en el programa hasta ahora ha sido, en su mayor parte, un carrete destacado. Pero, algunos momentos son más memorables que otros. Estas son las mejores y peores actuaciones de Millie Bobby Brown como Eleven, clasificadas.

Lo peor: MADMAX

La temporada 2 de "Stranger Things" comienza con una secuencia previa a los créditos que establece una de las historias más desagradables del programa.

Ha pasado aproximadamente un año desde el final de la temporada 1, y en algún lugar de Pittsburgh, Pensilvania, un grupo de punks callejeros evade a la policía en lo que parece ser una escena de un programa totalmente diferente.

Una joven que parece ser su líder cierra el puño, susurra "boom" y luego hace explotar un puente. No nos pondremos al día con estos matones de aspecto post-apocalíptico hasta más adelante en la temporada (y más adelante en esta lista), pero su tatuaje "008" y su nariz conspicuamente ensangrentada confirman que hay otros como Eleven.

De vuelta en Hawkins, los niños, incluido Will, que todavía sufre algunos efectos secundarios por la exposición al revés, están haciendo todo lo posible para ser niños normales. Están pasando el rato en la sala de juegos cuando Dustin se da cuenta de que alguien que se hace llamar MADMAX ha superado su puntaje de Dig Dug.

Esta es nuestra introducción al futuro personaje favorito de los fanáticos, Max Mayfield. En otra parte, otra nueva incorporación, Murray Bauman, cuestiona a Hopper desdeñoso sobre Eleven y Barb.

"MADMAX" es un episodio de apertura mixto, pero el hecho de que tanto Murray como Mike estén buscando desesperadamente a Eleven significa que ella no puede estar en mucho. El público se entera de su paradero antes que ellos, gracias a un waffle a medio comer en la mesa de Hopper. A esto le sigue una breve escena final entre el dúo que establece su arreglo de vivienda.

Lo mejor: La Puerta

La Puerta - Stranger Things

Aunque la gran mayoría de los fanáticos aún la disfrutaron, la temporada 2 de "Stranger Things" no es lo mejor que la serie tiene para ofrecer, ni muestra a Eleven de la mejor manera. Pero al menos sale con una nota alta.

Para el Episodio 9, los niños se dieron cuenta de que Mind Flayer prefiere el frío y que las criaturas de Upside Down detestan el fuego. La tripulación se dirige a la cabina de Hopper y trata de descontrolar a Will sobrecalentándolo. Mientras tanto, Eleven y Hopper regresan al laboratorio para enfrentarse a los Demodogs y tratar de sellar la brecha que conduce al inframundo.

Eleven de Millie Bobby Brown y Jim Hopper de David Harbour tienen una química padre-hija increíble, por lo que verlos formar un equipo, especialmente para patear traseros al revés, siempre es entrañable y emocionante. Once usa sus poderes para cerrar la puerta (por ahora), luego el tono cambia por completo.

En un avance rápido, vemos que el Dr. Owens le ha proporcionado a Hopper un certificado de nacimiento de Eleven para que puedan ser una familia y ella pueda reinsertarse en la sociedad, al menos hasta cierto punto. Todos los niños asisten al Snow Ball, que conduce al adorable primer beso de Mike y Eleven. Aunque sabemos que las cosas no son tan optimistas, es bueno ver a Eleven tan feliz.

Lo peor: El monstruo y el superhéroe

El monstruo y el superhéroe - Stranger Things

Los críticos y los fanáticos en general estaban contentos con la temporada 4 de "Stranger Things", a pesar de algunas reacciones negativas contra los episodios de gran tamaño. No hay uno realmente malo entre el lote, pero el capítulo menos atractivo, en lo que respecta a Eleven, es el Episodio 3. Todavía se está recuperando de haber atacado a Angela y las cosas no van bien con Mike. Su pelea es difícil de ver para los fanáticos de la pareja y es interrumpida por la policía (que ha venido a arrestar a Eleven por el asalto) antes de que puedan suavizar las cosas.

Mike no puede liberar a Eleven antes de que el Dr. Owens y su gente vengan a confiscarla. Owens la lleva a un restaurante de cuchara grasienta y le da la opción de esconderse con él en un laboratorio secreto en el desierto donde puede intentar restaurar sus poderes. En "El monstruo y el superhéroe", otros personajes le dicen y le hacen cosas a Once y no al revés. Con la excepción de su carta a Mike, es bastante pasiva. La escena más destacada es el tiroteo en la casa de los Byers del que Mike, Will y Jonathan apenas logran escapar.

Lo mejor: El monstruo

El monstruo - Stranger Things

El título de este episodio se refiere al Demogorgon del que Jonathan rescata a Nancy, las sospechas sobre los orígenes y habilidades de Eleven, y el trato cruel de Brenner hacia su madre. En "El Monstruo", Joyce y Hopper se encuentran con el catatónico Terry y se dan cuenta de que Eleven debe estar relacionado de alguna manera con la desaparición de Will.

Para consternación de Dustin, Mike y Lucas están enfrascados en una discusión sobre qué hacer con la extraña chica con la cabeza rapada y superpoderes inexplicables que ha estado viviendo en el sótano de Mike.

Su hostilidad hace que ella despegue y divida al grupo en dos facciones. Lucas se va a buscar al propio Will, mientras que Mike y Dustin intentan encontrar a Eleven.

Este episodio presenta tres momentos característicos de Eleven. Mientras está sola, roba algunos gofres Eggo de la tienda de comestibles. También experimenta un flashback que revela a la audiencia que fue ella quien abrió el portal en su primer encuentro con el Demogorgon, por orden de Brenner.

Finalmente, ella interviene en el momento crucial cuando los matones de la escuela obligan a Mike a tirarse por un precipicio sujetando a Dustin a punta de cuchillo. Once levita a Mike de regreso a tierra firme y le rompe el brazo al niño malo antes de que los tres amigos se abracen.

Lo peor: El cuerpo

El cuerpo - Stranger Things

La Temporada 1, Episodio 4 de "Stranger Things" resuelve un punto importante de la trama. Joyce se niega a creer que el cuerpo recuperado del lago sea el de Will, a pesar de que se parece exactamente a él. Once sabe que tiene razón: Will está en Upside Down, y ese no es su cadáver en la morgue.

Los niños se dan cuenta de que necesitarán una radio más potente para comunicarse con su amigo, por lo que se cuelan en la sala de A/V de la escuela. Pero Once, que es bastante reconocible, sigue siendo perseguida por misteriosas autoridades.

Para maniobrar con seguridad en público, los chicos disfrazan a Eleven como una niña "normal" de séptimo grado con un vestido rosa y una peluca rubia, aunque el resultado es incómodo y anacrónico.

¡La nueva apariencia de Eleven generó un disfraz de Halloween de marca y un Funko POP! variante, pero, aunque la actuación de Brown está a la altura de "The Body", el episodio la usa principalmente como una mordaza visual. La historia de mayor peso emocional es para Joyce y Jonathan, quienes han renovado la esperanza de que Will todavía esté vivo.

Lo mejor: La maldición de Vecna

La maldición de Vecna - Stranger Things

El segundo episodio de la temporada 4 recibe su nombre del hecho de que los niños en Hawkins comienzan a descubrir la naturaleza de la amenaza con la que están lidiando, pero lo que los fans recuerdan de "Vecna's Curse" es que seguramente será... infame momento de la pista de patinaje.

Después de meses de mentirle a su novio a larga distancia sobre su posición social en Lenora Hills, Mike viene a visitar California. El ha prometido las "mejores vacaciones de primavera", pero las cosas se ponen feas antes de que tengan la oportunidad de ser dulces.

Angela y sus horribles amigos aparecen en la pista de patinaje donde Will, El y Mike intentan disfrutar de un día. Cuando El intenta hacer pasar a Angela como una verdadera amiga, todos los matones se burlan de ella de una manera que roza el miedo. Forman un círculo a su alrededor y le arrojan un batido de chocolate a la pobre niña, todo lo cual capturan en cámara.

El está mortificado porque Mike ahora es consciente de lo poco que encaja. Mientras se esconde en una sala de almacenamiento, El experimenta recuerdos reprimidos de su tiempo como conejillo de indias en el laboratorio.

Cuando vuelve a ver a Angela, entra en modo monstruo y la golpea con fuerza contra la nariz con un patín, para horror de todos, incluido el suyo propio inmediatamente después. Este episodio le da a Brown la oportunidad de representar a Eleven con algunas vulnerabilidades nuevas y matizadas, y ella acepta el desafío.

Lo peor: El renacuajo

El renacuajo - Stranger Things

Es refrescante ver a El olvidarse del destino del mundo por un momento y ser solo un adolescente, pero lo que pasa con los adolescentes es que a veces son desagradables. En el tercer episodio de la temporada 2, El se siente cada vez más frustrado con Hopper y su encarcelamiento en casa.

Hopper le prepara a El un postre Eggo de 8000 calorías y arregla la habitación de su hija fallecida para ella, pero ella es desagradecida. Ella solo quiere ver a Mike. Eventualmente, El pierde el control y usa sus poderes para mostrarle a Hopper quién es el jefe. Ella desobedece explícitamente su regla de "No seas estúpido" y se aventura sola.

La trama A del episodio involucra a Dustin y la babosa de demostración bebé que intenta tener como mascota. Dart ha escapado (como era de esperar), y Dustin recluta a sus amigos para que deambulen por los pasillos de la escuela en su búsqueda.

Max y Mike se encuentran por casualidad en el gimnasio y discuten sobre si ella puede o no unirse a su grupo de Dungeons & Dragons. Mike le menciona a El a Max por primera vez y la describe como alguien que jugó en su juego hace mucho tiempo y que desde entonces se mudó.

El está parado afuera de una puerta con ventana, observando cómo se desarrolla su interacción. Desde su perspectiva, parece que Max está coqueteando con Mike, lo que hace que El, celosa, la derribe telequinéticamente de su patineta. El comportamiento de El en este episodio no la pinta bajo una luz particularmente buena.

Lo mejor: La batalla de Starcourt

La batalla de Starcourt - Stranger Things

La premisa de "La batalla de Starcourt" es una fantasía que casi todos los niños han tenido: quedarse varado durante la noche en un centro comercial. Starcourt está iluminado solo por letreros de neón, lo que le da al episodio una estética extremadamente genial.

Esto también marca uno de los pocos casos en los que casi todos los personajes luchan codo con codo al mismo tiempo y en el mismo lugar. Dado que se supone que El es el objetivo principal de Mind Flayer, el resto del elenco se encarga de la intriga, la preparación y la lucha, mientras que Eleven, agotado, gruñe de dolor y practica mentalmente aplastar una lata de Coca-Cola.

Como este es el capítulo final de la Temporada 3, las apuestas han aumentado y muchas cosas salen mal. Hopper, Joyce y Murray tienen que improvisar (lo que significa matar a tiros a un montón de soldados) cuando su plan para escabullirse de los rusos fracasa. Los niños no pueden proteger a El de un Billy poseído, que lleva su cuerpo inerte al patio de comidas como ofrenda a Mind Flayer.

La millonaria actriz Millie Bobby Brown hace un trabajo fantástico al no verse demasiado coja cuando está lesionada ni demasiado inhumanamente dura cuando tiene que reunir su fuerza. El intercambio sincero cuando entra en los recuerdos de Billy de su madre está particularmente bien actuado.

Lo peor: El desollado

El desollado - Stranger Things

La Temporada 3, Episodio 5 tiene que hacer una buena cantidad de trabajo pesado narrativo. Reúne las tramas dispares de los cuatro capítulos anteriores, pero eso significa que nuestros personajes caminan mucho y tienen muchas revelaciones en lugar de entrar en acción, al menos hasta el final.

Hopper y Joyce deciden visitar Hess Farm, la última parcela de tierra relacionada con el acuerdo de propiedad de Starcourt Mall, donde se encuentran con una célula rusa secreta.

Más tarde, le piden a Murray que se una a ellos en sus esfuerzos, ya que habla ruso con fluidez. Steve, Robin, Dustin y Erica escapan de un ascensor averiado y deducen que los rusos están interesados en Upside Down.

Mientras tanto, Will, Mike, Eleven, Lucas y Max se lamen las heridas en el sótano de Mike. Claro, un enorme monstruo con forma de araña está tomando el control de las mentes y los cuerpos de Hawkins, pero Mike está molesto porque El y Max podrían estar hablando de él, ya que han estado en el baño durante demasiado tiempo.

Este episodio presenta una toma dura como el clavo de Eleven que se usó como un clip promocional para la temporada, pero, en cuanto al contenido, en su mayoría ata los cabos sueltos y sirve como relleno entre los desarrollos de la trama más interesantes.

Lo mejor: El bicho raro en Maple Street

El bicho raro en Maple Street - Stranger Things

Podemos conocer a Eleven en el episodio piloto de "Stranger Things", pero la conocemos mucho mejor en el episodio 2, al igual que el resto del grupo principal de personajes.

Mientras Joyce, Hopper, Jonathan y algunos voluntarios civiles buscan a Will, Mike está escondido con Eleven en su casa jugando novillos, comiendo bocadillos y reclinándose en el La-Z-Boy.

Esto fue en los días en que Eleven apenas hablaba, por lo que a través de algunas palabras selectas y movimientos de la mano explica que las personas malas la persiguen y que todos están en peligro.

Quizás lo más importante es que sabe algo sobre Will. Cuando la mamá de Mike llega a casa inesperadamente, él tiene que esconderla en su armario. El trauma previo de Eleven (que vemos en un flashback) hace que tenga un ataque de pánico en el espacio confinado.

La ciudad también está al límite, ya que el cuerpo de Benny es descubierto en su hamburguesería por lo que ha sido escenificado para que parezca una herida de bala autoinfligida.

Dustin y Lucas quieren contarle a alguien sobre El, pero ella usa sus poderes por primera vez en su presencia para cerrar la puerta de golpe. Habría sido fácil para un niño actor exagerar tanto los colapsos pasados y presentes de Eleven como sus momentos de asombro y de pez fuera del agua, pero Millie Bobby Brown muestra la cantidad justa de asombro, angustia y moderación. La historia de los niños concluye con una lección de amistad y una demostración sobre Upside Down.

Lo peor: La hermana perdida

La hermana perdida - Stranger Things

El muy ridiculizado episodio de la temporada 2 "La hermana perdida" tiene un tono diferente de todos los demás capítulos y funciona como un episodio de botella, ya que la trama y los personajes que presenta nunca van a ninguna parte. Once huye a Chicago, donde conoce a Kali, ex prisionera de corte paciente en el laboratorio de Hawkins con el número 008 y actualmente líder de una banda de criminales inadaptados.

Está claro para la audiencia (aunque todavía no para Eleven) que Kali ha cruzado la línea entre víctima comprensiva y villano insensible. En teoría, su modus operandi es vengarse de cualquiera que la haya lastimado en el pasado. Pero su moral es extremadamente resbaladiza y usa sus poderes con cualquiera que se interponga en su camino sin pensarlo dos veces.

Kali le enseña a Eleven cómo canalizar su ira en su tipo particular de magia mental. Durante una buena parte del episodio, El parece dispuesta a cumplir sus órdenes. También obtiene una versión más madura de los años 80 de un look emo (que no funciona del todo) después de seis episodios con un desafortunado corte de pelo. Cuando Kali le ordena a El que mate a alguien, ella no se atreve a hacerlo. Ella regresa a Hawkins después de haber aprendido una lección valiosa (sus poderes solo deben usarse para el bien), aunque verla aprender dicha lección es discordante y un poco aburrido.

Lo mejor: Las ratas del centro comercial

Las ratas del centro comercial - Stranger Things

El segundo episodio de la temporada 3 es "Stranger Things" en su forma más encantadora. Como un sundae triple, combina algunos de los mejores sabores del programa. Jim Hopper se marca hasta 11 como un padre de niña sobreprotector.

Steve, Robin, Dustin y Erica (los bromistas más sarcásticos de Hawkins) se unen para descifrar una comunicación rusa. Y Max y El se vuelven mejores amigos durante una terapia de compras muy necesaria en el centro comercial Starcourt.

Después de que Hopper obliga a Mike a darle un poco de espacio a El, él inventa la excusa de que su Nana está enferma para dejar de verla. Max inmediatamente sospecha que esto es una mentira y le dice a El que los amigos no mienten, pero los novios a veces sí. Para animarla, Max lleva a El de compras por primera vez en su vida.

La secuencia "Pretty Woman" de El es divertida de ver, pero también es profundamente significativa. El se pregunta qué significa elegir algo que le gusta. Nunca antes se le había concedido ese tipo de autonomía. Max le dice que elija algo que se sienta como ella, no la idea que alguien más tiene de ella.

En lugar de arrugar la cara con intensidad y sangrar por la nariz, la bella Millie Bobby Brown se ríe de alegría mientras se prueba la ropa al ritmo de "Material Girl" de Madonna y se pavonea con confianza.

En otra parte del centro comercial, Mike está buscando el regalo perfecto para disculparse por su engaño, pero solo tiene "como $3.50, así que es difícil". Cuando se encuentran, Mike no hace el mejor trabajo al disculparse, por lo que El deja caer una de sus mejores líneas: "Te tiro el trasero".

Tal vez te interese.- La impresionante fortuna de Millie Bobby Brown, con sólo 18 años

Lo mejor: La masacre en el laboratorio de Hawkins

La masacre en el laboratorio de Hawkins - Stranger Things

El final de "Stranger Things 4" Parte 1 no es solo el mejor episodio de Eleven de la temporada, es posiblemente el mejor capítulo, punto. Suceden tantas cosas que es difícil creer que todo ocurre en una sola entrega. Hopper y los prisioneros rusos se defienden al estilo de un gladiador Demogorgon antes de que él y Joyce se reúnan por fin.

Los niños mayores de Hawkins salvan a Steve de los Demo Bats, luego escapan del Upside Down con la ayuda de los niños más pequeños, quienes hacen un uso inteligente de un Lite Brite.

Pero lo más destacado es, sin duda, la gran revelación (que el supuestamente bien intencionado Peter Ballard es en realidad One), que es quizás el giro más efectivo en la historia del programa.

Gran parte de "La masacre en el laboratorio de Hawkins" tiene lugar en los recuerdos desencadenados de Eleven. Vemos a One ganar su confianza. Vemos a Two intimidarla y luego sufrir las consecuencias de Brenner. Vemos su progreso de creer que ella es responsable de la muerte de los otros niños a comprender que One la manipuló.

Finalmente, vemos a Eleven empujar a One a través de la puerta que abrió, convirtiéndolo en el monstruo que ha estado aterrorizando a Hawkins desde el principio. Este episodio memorable le da a Millie Bobby Brown una amplia gama de notas emocionales para tocar, y ella se convierte en una actuación espectacular.

