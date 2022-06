Millie Bobby Brown de Stranger Things participará en esta película de Netflix

Millie Bobby Brown de Stranger Things participará en esta nueva película

La hermosa y joven Millie Bobby Brown de Stranger Things protagonizará una nueva película de Netflix de los hermanos Russo, directores de Avengers: Endgame y Avengers: Infinity War.

The Electric State es una película de ciencia ficción retrofuturista que sigue a Brown, a un compañero robótico y un "vagabundo excéntrico" mientras viaja por el oeste americano en busca de su hermano, dijo Netflix en su anuncio de casting.

Aparte de la participación de Brown y los hermanos Russo, el aspecto más interesante de The Electric State es que está basado en un libro ilustrado de Simon Stålenhag.

Stålenhag es el artista detrás de algunas increíbles ilustraciones retro futuristas, y sus otros libros incluyen Tales from the Loop, que Amazon adaptó recientemente a una serie de televisión propia.

Dado que estamos en 2022, Chris Pratt obviamente está en conversaciones para unirse a su elenco, según la prensa.

Christopher Markus y Stephen McFeely, quienes escribieron Infinite War y Endgame, escribieron el guión. Según los informes, la producción comenzará este otoño en Atlanta.

The Electric State es solo uno de los muchos proyectos en los que los hermanos Russo se han embarcado con la compañía de streaming, Netflix. Ambos contribuyeron (pero no dirigieron) Extraction de 2020, y tienen una nueva película The Grey Man que llegará al servicio de transmisión el próximo mes.

También se vincularon a la producción ejecutiva de una serie animada basada en el juego de cartas coleccionables Magic: The Gathering, pero abandonaron el proyecto el año pasado por diferencias creativas.

¿Qué discapacidad tiene Millie Bobby Brown?

Millie Bobby Brown, la gran estrella juvenil que saltó a la fama con la serie Stranger Things, reveló que tiene pérdida auditiva total de uno de sus oídos sin embargo eso no ha sido impedimento para triunfar y a pesar que ha tenido altas y bajas en su carrera, ha salido victoriosa de todas las pruebas que la vida le pone en el camino.

