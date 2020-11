Miley Cyrus podría liderar los charts por su colaboración con Stevie Nicks/Foto: Radio X

The Official Chart: First Look, que se transmite en BBC Radio 1 por la tarde, ofreció un primer vistazo al Top 20 antes del Top 100 de la lista oficial de singles del viernes.

Miley Cyrus desafía a Ariana Grande por el número 1 en el primer vistazo de esta semana mientras Midnight Sky sube cinco lugares al número 2 luego de un nuevo remix con Stevie Nicks.

La nueva versión de la canción, Edge of Midnight (Midnight Sky Remix), muestra el clásico éxito de Stevie Nicks, Edge of Seventeen, e incluso incluye nuevas voces de Nicks. Tal como están las cosas, la pista tiene menos de 1,000 ventas de listas detrás de las posiciones número 1 reinantes de Ariana Grande.

Otras canciones con las que compite Miley Cyrus

Little Mix podría conseguir su décimo sencillo Top 5 de The Official Chart: First Look, con Sweet Melody esta semana, que ha subido ocho puestos hasta el número 4 hoy tras el lanzamiento de su sexto álbum de estudio Confetti.

Diamonds de Sam Smith podría subir al Top 10 después de subir dos al número 9. Si la canción se mantiene en el buen camino, se convertirá en el número 12 de Sam en el Top 10.

Kylie Minogue está buscando dos lugares Top 20 luego del lanzamiento de su decimoquinto álbum de estudio Disco: Say Something reingresa en el número 16 y Magic está en el 19 después de 48 horas, y si se mantienen en sus lugares, no sólo marcarán nuevos picos para ambos sencillos, pero los primeros sencillos Top 40 de Kylie desde Dancing de 2018.

Miley estrenó hace unos días el nuevo remix de su canción "Midnight Sky" pero con la voz de Stevie Nicks. Ambas cantantes conquistaron los oídos del público con su tema/Foto: La Tercera

Finalmente, Paul Harvey y la BBC Philharmonic Orchestra están listos para obtener una semana más en la lista oficial de singles con cuatro notas: Paul's Tune, que está en el número 17.

El nuevo sencillo de Miley con la vocalista de Fleetwood Mac se ha presentado antes de que Cyrus estrene oficialmente su nuevo álbum “Plastic Hearts”. ¿Te gustó la colaboración de Miley Cyrus con Stevie Nicks? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.