Miley Cyrus le escribió una carta a Hanna Montana ¿Qué dice?

La cantante de "Wrecking Ball" Miley Cyrus, quien tenía entre 13 y 18 años cuando el programa 'Hanna Montana' se emitió, celebró el aniversario de la serie enviando flores a las personas asociadas con el programa y escribiendo una carta al personaje.

La pieza central de las celebraciones de Cyrus fue sin duda la carta al personaje que interpretó durante casi seis años.

Elenco de la serie de 'Hanna Montana'.

En ella, agradeció a su familia por apoyarla durante la realización del programa, reconociendo a su abuela que dirigía su club de fans y a su abuelo que no vivió para ver el estreno del programa.

La Verdad Noticias trae la adorable carta que la cantante Miley Cyrus escribió para celebrar el 15 aniversario de esta serie favorita de muchos.

La carta de Miley Cyrus a Hannah Montana en su totalidad

Hola Hannah,

Ha sido un tiempo. 15 años para ser exactos. Desde la primera vez que deslicé esos mechones rubios sobre mi frente en el mejor intento por ocultar mi identidad. Luego se puso una bata de felpa rosa vómito con un HM deslumbrante sobre el corazón.

Entonces no lo sabía ... ahí es donde vivirías para siempre. No solo en la mía, sino en millones de personas en todo el mundo. Aunque se te considera un "alter ego", en realidad hubo un momento en mi vida en el que tuviste más de mi identidad en tu guante que yo en mis propias manos.

Tuvimos un intercambio equitativo en el que proporcionaste una cantidad superlativa de fama a cambio del anonimato que podía brindarte. Pero, MUCHO ha cambiado desde entonces. Eras como un cohete que me llevó a la luna + nunca me devolvió al suelo.

No podría haberme imaginado cuando me grabo cantando "I Love Rock N Roll" contra una pared blanca en la cocina de mis amigas de mamá en Nashville, TN, el nombre escrito en una letra estilo marquesina en el frente de un primer borrador del guión haría mis sueños más locos una realidad.

Tú + He pasado por todo esto juntos mi amigo. Hemos compartido muchas primicias. Mucho dura. UPS. Downs. Lágrimas + risas. Perdí a mi papá, el padre de mi papá, mientras estaba en el set de filmación de un episodio de la primera temporada.

Quería aguantar el tiempo suficiente para ver el estreno el 24 de marzo. Pasó el 28 de febrero. Pudo ver el comercial que se emitió durante High School Musical que, según él, fue uno de los momentos de mayor orgullo en su vida + era una legislatura estatal democrática increíble.

Mi corazón estaba roto, pero me sentí satisfecho al saber que podía llevar su nombre al lado de mis papás en cada crédito.

Experimenté el enamoramiento por primera vez en esos años. Vergonzosamente comencé mi período con un par de pantalones capris blancos, por supuesto, el día en que se eligió a un "chico lindo" y se le pidió que almorzara conmigo.

En cambio, lo pasé en el baño con mi madre sollozando + luchando por encontrar un par de jeans nuevos. Gané muchos amigos durante los 6 años que duró el inicio. Emily Osment, Mitchel Musso + Jason Earles se convirtieron en mi familia. Los estaba viendo más que los míos.

Bueno, además de mi papá con quien manejaba al trabajo todos los días hasta que mi mamá me dejó comprar un Prius. Que entonces tenía solo 15 años con un permiso, así que mi copiloto era mi abuela "mamá", quien dirigía mi club de fans MileyWorld desde la cocina del vestidor que compartí con mi papá hasta nuestro último día en 2011. Uno que nunca olvidaré.

Fue agridulce saber que te dejaría una GRAN parte de mí en la Etapa 9. Que es donde digo que crecí cuando me preguntaron. Fue mi hogar. El episodio final se tituló apropiadamente "Whenever I Go" después de una canción final de la propia sensación del pop adolescente. USTED. ¿Me? Hannah Montana.

El primer verso canta "Todo está a punto de cambiar. Un capítulo termina, pero las historias recién comienzan. Una página está pasando para todos". Y se cierra con un estribillo altísimo: "Puede que estemos separados, pero espero que siempre sepas que estarás conmigo donde sea que vaya".

Hannah, espero que me escuches + creas que esas palabras son verdaderas. Tienes todo mi amor + máxima gratitud. Respirarte vida durante esos 6 años fue un honor. Estoy en deuda no solo contigo, Ana, sino con todos + todos los que creyeron en mí desde el principio. Todos ustedes tienen mi lealtad + más profundo agradecimiento hasta el final.

Con toda sinceridad les digo ¡GRACIAS! Para todo el equipo de Disney, todos los miembros del elenco, invitados especiales, equipo, agentes + gerentes, ESPECIALMENTE mi mamá que me llevó a cada lección + audición, incluso cuando requirió salir de la ciudad o hacer un movimiento a campo traviesa que mis hermanos sufrieron tan desinteresadamente.

No pasa un día que olvide de dónde vengo. Un edificio en Burbank, California con una sala llena de gente con el poder de cumplir mi destino. Y eso fue lo que hicieron. Ellos me dieron a ti. El mejor regalo que una chica puede pedir. Te amo Hannah Montana.

Siempre,

Miley.

'Hannah Montana' se estrenó en Disney Channel el 24 de marzo de 2006, personaje que lanzó a Miley Cyrus al estrellato mundial.

Miley Cyrus como 'Hanna Montana'.

