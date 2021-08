Midsommar y otras películas de terror que ocurren en verano

Cuando pensamos en películas de terror lo primero que se nos viene a la mente son noches frías y oscuras, quizás un desierto o un bosque, pero a lo largo de los años algunos directores han conseguido perturbar a la audiencia con historias que ocurren en el verano.

Además de la tendencia de los 80 de las películas centradas en los campamentos de verano, hay muchas otras que utilizan los meses calurosos para hacer que el público reconsidere cuándo está a salvo de cosas que chocan en la noche.

Si estás interesado, La Verdad Noticias te comparte algunas de las mejores películas de terror que ocurren durante el verano.

10 Tiburón

Tiburón.

Una de las películas de terror más icónicas de todos los tiempos, no es de extrañar que Tiburón haya generado tantas secuelas, aunque la original sigue estando por encima del resto.

Aunque la mayor parte de la película se desarrolla a plena luz del día, no quita el terror que sienten los espectadores cuando las personas nadan sin saberlo con una máquina de matar.

Usando tomas de estilo POV y una de las partituras más famosas de la historia del cine, Tiburón sigue siendo tan aterrador hoy como lo fue cuando se estrenó por primera vez.

9 Viernes 13

Viernes 13.

Quizás la película de terror más icónica jamás realizada, también es responsable de ayudar a lanzar el popular género slasher que dominó el género de las películas de terror en los años 80 y durante más de una década.

Teniendo lugar en Camp Crystal Lake, un campamento de verano para niños, se supone que un grupo de consejeros del campamento pasarán unos días preparándolo para el verano, pero en su lugar son asesinados uno por uno después de hacer sus propias travesuras.

8 La cabaña

La cabaña.

Aunque la película no es en absoluto lo que muchos espectadores esperaban, La cabaña es mucho mejor. Mientras que muchas películas de terror que se basan en mantener a la audiencia en la oscuridad, 'Cabin in the Woods' hace lo contrario, ya que la audiencia sabe que los monstruos reales son una misteriosa sala de control que está moviendo los hilos mientras un viaje de campamento de verano va completamente de lado para un grupo. de estudiantes universitarios.

Quizás la película más inteligente y meta del género de terror actual, esta es imprescindible para cualquier fanático del género.

7 Sé lo que hicieron el verano pasado

Sé lo que hicieron el verano pasado.

Después de que un grupo de adolescentes alborotadores golpea y mata accidentalmente a un hombre mientras conducía, deben arrojar su cuerpo al lago para encubrir su crimen.

Un año después, deben regresar después de recibir una misteriosa carta que afirma que alguien vio suceder el crimen. Mientras intentan descubrir quiénes presenciaron el accidente, los involucrados mueren uno por uno.

6 Masacre en Texas

Masacre en Texas.

Otro peso pesado en el género de terror, la Masacre de Texas original de 1974 es a partes iguales repugnante y aterradora. Usando el sofocante calor de Texas para darle a la película una sensación única y aumentar las apuestas, la película es una de las más famosas del género por una razón.

Con un villano icónico y algunas de las muertes más horripilantes que los espectadores hayan visto en ese momento, todavía se enfrenta a las películas de terror de hoy, en gran parte debido a que se basa exclusivamente en efectos prácticos.

5 Piraña

Piraña.

A menudo visto como nada más que una estafa de Tiburón, Piraña no es de ninguna manera una de las mejores películas de terror.

La trama en sí es exactamente la que muchos espectadores podrían esperar: después de liberar accidentalmente un banco de pirañas de un criadero de peces abandonado, los peces devoradores de hombres causan estragos en los turistas desprevenidos que se relajan en el río.

4 Campamento del terror

Campamento de terror.

Como parte de la gran afluencia de películas de terror de campamentos de verano tras el éxito del viernes 13, Campamento de terror se olvida en gran medida entre los fanáticos casuales del terror.

Esto de ninguna manera es una indicación del valor de entretenimiento de la película, con un ritmo que se siente un poco más lento que otras películas del género, 'Sleepaway Camp' no es solo otra película de terror para adolescentes.

Con una niña introvertida y rota en el centro, la película advierte contra el acoso y la agresión sexual más que la promiscuidad y las drogas como otras películas de slasher de la época.

3 Cheerleader Camp

Cheerleader Camp.

Una de las más tontas de una serie de películas de terror de campamentos de verano, Cheerleader Camp es posiblemente la más divertida. En lugar de tratar de asustar al público en todo momento, la película parece más consciente de sí misma en su premisa, algo que muchas películas del género parecen carecer.

Es francamente ridícula a veces antes de cambiar repentinamente a un thriller de terror de alto octanaje que los espectadores esperarían de una película slasher. Aunque la película no ganará ningún premio, sigue siendo una auténtica maravilla que recordará al público tiempos más sencillos.

2 Midsommar

Midsommar.

Con un elenco impresionante que incluye a Will Poulter y Florence Pugh, Midsommar ha logrado convertirse en una de las películas de terror mejor recibidas en años. Siguiendo a un grupo de estudiantes universitarios que se van de vacaciones a Suecia para visitar una comuna misteriosa, las cosas se ponen raras rápidamente.

Llena hasta el borde de escenas memorables como el suicidio ritual, la horrible llamada telefónica de Dani y la sonrisa icónica que cierra la película, Midsommar es una película que se quedará con los espectadores, lo quieran o no.

1 The Burning

The Burning.

The Burning está repleto de momentos de terror memorables y clásicos. Los efectos prácticos clásicos, los cubos de sangre falsa y un arma única de elección hacen que esta película sea tan encantadora como parece.

Aunque The Burning no es nada si no predecible. Sin embargo, incluso con la audiencia sabiendo exactamente lo que sucede a continuación, todavía se las arregla para deleitarse mientras son destrozados por cortinas de jardín uno por uno. SIgue siendo una de esas películas de terror que tienes que ver.

