Michael Keaton confirma su regreso como Batman en la película de Flash

El regreso de Batman de Michael Keaton ahora es oficial. Después de la noticia de que The Flash estaría contando la historia multiversal de Flashpoint, se informó que habría dos actores populares de Batman con la capucha en el largometraje.

Bruce Wayne de Ben Affleck volvería a formar equipo con Barry Allen de Ezra Miller, mientras que Michael Keaton también volvería para interpretar a Batman por primera vez desde 1992. Hubo algunas dudas sobre esos informes en los últimos meses, pero The Flash finalmente inició la producción en el Reino Unido y Keaton participará.

Según The Wrap, la agencia de talentos de Keaton ha confirmado su papel en The Flash, que está dirigida por Andy Muschietti, de TI. Keaton y Affleck interpretarán sus propias versiones de Bruce Wayne, cada uno interactuando con Barry en su viaje para arreglar la realidad que rompió.

Michael Keaton saldrá en la película de The Flash.

Keaton regrese al multiverso de Marvel

La idea de que Keaton regrese como el Caped Crusader ha sido monumentalmente emocionante para los fanáticos de DC en todas partes, pero el actor arrojó algunas dudas sobre su participación en marzo. Mientras hablaba con Deadline, Keaton explicó que la situación de COVID-19 en el Reino Unido determinaría si finalmente asumió o no el proyecto .

"Estoy más preocupado. Estoy más atento a la situación de Covid en el Reino Unido que a cualquier otra cosa", dijo Keaton.

"Eso determinará todo, y por eso estoy viviendo fuera de la ciudad aquí en 17 acres, alejándome de todos, porque lo del COVID-19 me tiene realmente preocupado. Entonces, eso es lo primero que tengo en todos los proyectos. y listo, ¿esta cosa me va a matar, literalmente? Y ya sabes, si no lo hace, entonces hablamos", aseguró.

Con la distribución de vacunas aumentando en los últimos meses, parece que Keaton obtuvo una respuesta firme a su pregunta. Él interpretará a Batman una vez más, y la gente está emocionada de ver cómo se ve su versión del Caballero de la Noche todos estos años después.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Keaton sigue siendo uno de los actores de Batman más populares en el transcurso de la historia de la pantalla grande del personaje. El actor interpretó a Bruce Wayne en Batman en 1989, y nuevamente en Batman Returns en 1992. Affleck asumió el papel de Bruce en Batman v Superman: Dawn of Justice y Justice League , junto con un breve cameo en Suicide Squad.

