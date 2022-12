Merlina y sus 12 datos imperdibles que no debes perderte si eres fan

Merlina y sus 12 datos imperdibles si eres fan de la serie

Merlina es la serie del momento, pues menos de un mes de su estreno en Netflix, ya rompió récords en la plataforma, convirtiéndose en la serie de televisión en inglés con más horas vistas en tan solo una semana, destronando a Stranger Things.

No queda duda, que ess un logro notable si consideramos que la serie protagonizada por Jenna Ortega es una producción nueva, versus una saga ya consolidada como Stranger Things.

La historia tiene los ingredientes ideales para lograr el éxito: Un personaje como Merlina dirigido por Tim Burton es una unión que parece haber nacido para suceder; la interpretación de su protagonista, el factor ‘mágico’ a través de seres fantásticos como vampiros u hombres lobo; entre muchos otros factores que la llevaron a colocarse en el número uno de tendencias por dos semanas consecutivas.

Es por eso que si aún no te enamoras por completo de esta joven detective de cabello trenzado, te presentamos en La Verdad Noticias estos datos curiosos sobre la serie harán que termine de fascinarte.

Merlina se filmó en Rumania

Mucho del ambiente escalofriante de Nevermore se debe a sus locaciones de Rumania, pues los exteriores de la academia son, en realidad, los del Castillo Cantacuzino que data del año 1911, mientras que los interiores fueron filmados en Casa Monteoru, un monumento histórico de Bucarest que se remonta al año 1874.

Jenna Ortega y su pestañeo

Los espectadores de la serie se percataron de que la intérprete de Merlina no pestañea más de 10 veces durante las escenas en las que aparece a cuadro: “Trataba de no parpadear tanto como podría, porque es algo que Tim Burton realmente quería”, dijo Ortega en una entrevista con el creador de contenido, Javi Ponzo.

Las trenzas y el fleco de Merlina

Las icónicas trenzas de Merlina se conservaron para esta versión de Tim Burton, sin embargo, el director no estuvo del todo contento con el resultado del fleco. Jenna Ortega contó en otra entrevista, cómo el cineasta tomó el peine de la estilista de la producción para acomodar el pelo de la actriz a su gusto. Al finalizar, aplicó una gran cantidad de spray fijador para que el fleco permaneciera en esa posición.

Merlina y su relación con Lady Gaga

Seguramente has visto la secuencia del baile de Merlina, con el audio de una canción cuyas letras dicen: “Ill dance, dance, dance with my hands, hands, hands”, el verso le pertenece al tema Bloody Mary de Lady Gaga. La melodía no solo rompió su récord con más oyentes en un solo día en Spotify, sino que también dio lugar a una interacción entre Merlina (a través de su cuenta de Instagram) y Lady Gaga.

‘Veo que usan mis pasos de baile al ritmo de Bloody Mary de Lady Gaga. Sé que le siguen ‘pequeños monstruos’. Lo apruebo’, se lee en el tweet de la cuenta oficial de Wednesday, a lo que Mother Monster respondió: ‘Eres bienvenida en Haus of Gaga cuando gustes. Trae a dedos, nos encantan las garras aquí’.

Jenna Ortega aprendió esgrima y cello

Por si la interpretación de Jenna no fuera lo suficientemente espectacular, las habilidades que adquirió para encarnar a Merlina también hablan por sí solas. Aprendió esgrima con un exmiembro del equipo nacional de esgrima de Rumanía. También aprendió a tocar cello para esa escena donde toca un espectacular solo.

Jenna Ortega no habló con Christina Ricci sobre Merlina

Jenna Ortega admitió no haber hablado con su compañera Christina Ricci de reparto sobre el personaje para evitar hacer una copia de lo que ella hizo en las películas.

Jenna Ortega hizo la coreografía del baile de Merlina

Además de aprender esgrima y cello, la actriz de raíces latinas también montó la coreografía del baile que ya todos conocemos y hemos visto circular en TikTok. Sus inspiraciones consistieron en Lisa Long (la primera niña que interpretó a Merlina más allá de las viñetas de Charles Addams), las cantantes Sousie Sioux y Lene Lovich.

Los zapatos de Merlina

Wednesday también tiene un gran sentido del estilo y lo confirma a través de sus zapatos. Entre los diseños que lleva se enlistan los Monolith de Prada, las Jadon y los 1461 de Dr. Martens; tenis Naked Wolfe; y unos los Miss Jane de Christian Louboutin.

Los homenajes a Los Locos Addams

Hay muchos guiños las anteriores adaptaciones de Los Locos Addams. El esgrima es un deporte que dominaba Homero (interpretado por Raúl Julia en los 90); el anuario que conserva Morticia tiene grabado el año 1991 (el año en el que se estrenó Los Locos Addams); en una escena donde Merlina visita la cafetería Tyler dice ‘¿llamó usted?’, la frase más popular de Largo en la serie de los sesenta.

Finalmente, el doble chasquido que la protagonista emplea para acceder al escondite de la sociedad secreta de Nevermore, es un homenaje al tema musical que distingue a la franquicia de la escalofriante familia.

Las canciones en español

Jenna Ortega fue una de las principales defensoras de reivindicar las raíces latinas de Merlina y, al parecer, la producción también se tomó en serio esta tarea a través del soundtrack, utilizando dos canciones de origen mexicano y puertorriqueño respectivamente. La primera, La llorona, de Chavela Vargas; la segunda, Tierra Rica, de Carmina Jiménez.

Se necesitó un actor para Dedos

No, Dedos no es producto de CGI. Para interpretarlo, Victor Dorobantu, mago e ilusionista, hizo un casting donde se le pidió expresar emociones a través de sus manos.

Enid podría estar enamorada de Merlina

Otro de los comentarios más repetidos por los espectadores es que Merlina y Enid tienen más química que todo el triángulo amoroso que se le planteó al personaje con Xavier y Tyler en esta temporada.

Cabe destacar que al parecer, las intérpretes de ambas adolescentes no están en desacuerdo. Cuando se le preguntó a Jenna al respecto durante una entrevista, respondió que Merlina podría estar enamorada de Enid, mientras que su coprotagonista respondió: “Eran compañeras de cuarto… si sabes a lo que me refiero”.

