‘Merlina’ va por el Globo de Oro a mejor actriz

La alocada serie “Merlina”, que se convirtió en un éxito en Netflix, sigue cosechando éxitos. No sólo ha sido aclamada por la crítica, que ve una obra de arte en el trabajo de Tim Burton, sino que ahora la protagonista Jenna Ortega ha sido nominada a los Globos de Oro 2023.

Ortega, quien con su icónico baile conquistó a los fanáticos, fue nominada a Mejor Actriz en Serie de Comedia o Musical, de acuerdo con la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.

“Merlina” se posicionó rápidamente entre los favoritos de la plataforma de streaming, incluso superó a la serie Dahmer: The Jeffrey Dahmer Story, producción que también tuvo un boom en redes sociales, de acuerdo con “Variety”.

La ceremonia de la 80 edición se llevará a cabo el próximo 10 de enero, contará con la participación del comediante Jerrod Carmichael, como anfitrión. Se trata de la segunda celebración más importante del cine, antes de los premios Oscar.

Jenna hizo polémica

La situación indignó a algunos de sus seguidores, quienes intentaron cancelarla en Twitter.

La actriz de 20 años no sólo se ha llevado los aplausos, sino también algunas críticas de parte de los internautas. En una entrevista televisiva, Jenna Ortega reveló que tuvo covid-19 durante el inicio de las grabaciones y prefirió seguir trabajando.

Esto fue tomado como una irresponsabilidad de su parte, pues puso en riesgo al elenco y a los trabajadores detrás de cámaras.

La actriz admitió que presentó intensos dolores corporales, entre otros signos del padecimiento e incluso salió positiva en la prueba, sin embargo, siguió trabajando. Parte de la serie se grabó en su primer día con la infección.

“Me desperté y, es raro, nunca me enfermo y cuando lo hago no es muy malo, tenía dolores en el cuerpo. Sentí que me había atropellado un coche y que se me había soltado un duendecillo en la garganta y me arañaba las paredes del esófago”, recordó.

La situación indignó a algunos de sus seguidores, quienes intentaron cancelarla en Twitter.

También te puede interesar: Netflix: ¿Merlina podría tener novia en la próxima temporada?

10 datos curiosos de Merlina Addams

Jenna Ortega también tomó clases de esgrima para su papel.

1. Jenna Ortega aprendió a tocar el violonchelo para su papel.

2. Merlina rara vez parpadea. Solo lo hace cuando está herida o cuando la toman con la guardia

baja.

3. Merlina fue filmada en Rumania.

4. Se convirtió en el número 1 en Netflix, con más de 341 millones de horas transmitidas después

de solo una semana.

5. Christina Ricci (Mrs. Thornhill) interpretó previamente a Merlina Addams en The Addams

Family (1991) y Addams Family Values (1993).

6. Jenna Ortega coreografió ella misma la escena viral del baile escolar.

7. Un actor interpretó a Dedos (Thing).

8. El proyecto de Tim Burton sobre la familia Addams lleva tres décadas en desarrollo.

9. The Weathervane es una cafetería en Merlina, pero también es el nombre de la revista literaria

de la escuela secundaria en la que Charles Addams publicó por primera vez los dibujos animados de la familia Addams.

10. Jenna Ortega también tomó clases de esgrima para su papel.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.