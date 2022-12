Merlina: elenco completo de Wednesday en Netflix

Tim Burton llegó a Netflix con Merlina: una serie que tiene como protagonista a la hija de los Locos Addams.

La hija de Morticia y Homero Addams se separa de su núcleo familiar para contarnos su propia historia, misma que podremos ver en la plataforma de streaming.

Si ya terminaste de ver la serie, aquí te diremos los nombres de los personajes más relevantes para que corras a buscar más sobre ellos.

Merlina Addams - Jenna Ortega

La joven actriz de raíces latinas y a quién hemos visto en Jane the Virgin, You y Scream 5, llegó a Merlina para hacer realmente suyo el papel de Wednesday Addams. En una serie que pasa de lo extraordinario a lo detectivesco, será ella quién deberá descubrir los misterios que rondan en Nevermore, la escuela para ‘outcasters’ (algo así como un Hogwarts para personas con ‘poderes’) a la que fue enviada por sus padres.

Morticia Addams - Catherine Zeta-Jones

Todos creímos, desde que vimos las primeras imágenes, que nadie (sí, nadie) fue mejor cast para Morticia que la actriz británica. La ganadora del Oscar por Chicago, dejó muy en claro que fue hecha para este papel al representar a la madre de Merlina. A lo largo de la serie deberá limar asperezas con su primogénita (sí, los típicas rivalidades entre madre e hija) y ser la guía para que Merlina descifre lo que pasa Nevermore, sitio que algún día vio pasar a Morticia como una de sus grandes alumnas.

Homero Addams - Luis Guzmán

Si hablamos de actores hechos a la medida para ciertos personajes, debemos de incluir también al actor puertorriqueño. El actor de Magnolia, Out of Sight y Traffic, sin duda destacó en el papel de padre a pesar de su corta aparición, ya que evidentemente nos enfocamos en la historia de Merlina en el internado. Luis Guzmán será parte fundamental como Homero para que Merlina pueda desenterrar parte del pasado que ronda el pueblo de Jericó (en donde está Nevermore)

Pericles Addams - Isaac Ordonez

El joven actor, quien debutó en 2018 con la película de Disney, A Wrinkle in Time, toma su papel más importante a la fecha como Pericles, el hermano de Merlina. A pesar de que ella tiene un trato distante, veremos cómo Pugsley (su nombre en inglés) ve en su hermana una figura a seguir.

Lucas - Fred Armisen

El actor y músico estadounidense, conocido por sus constantes apariciones en Saturday Night Live, es la clara referencia del extraordinario trabajo de cast de esta serie. Su rol como Lucas, tío de Merlina, será parte de la ayuda externa que recibirá la adolescente para lograr ser la detective que tanto ha ansiado ser.

Largo - George Burcea

El actor rumano George Burcea, conocido por sus papeles en producciones europeas, toma el rol de Largo en Merlina, el famoso personaje creado por Charles Addams y basado en el monstruo de Frankenstein.

Larissa Weems - Gwendoline Christie

La actriz británica, quien sorprendió al mundo con su actuación en Game of Thrones como Brienne of Tarth, y recientemente como Lucifer en The Sandman, es Larissa Weems, un personaje que, en su rol como directora de Nevermore, nos dejará grandes dudas sobre sus verdaderas intenciones. Combinando motivos políticos con personales, en la relación entre los ‘outcasters’ de Nevermore y los ‘normis’ (término referido a las personas ‘normales’).

Valerie Kinbott - Riki Lindhome

Conocida por sus roles en Gilmore Girls, House M.D. o United States of Tara, Riki Lindhome arribó a Merlina para encarnar a Valerie Kinbott, personaje del cual, como lo realiza la serie con Gwendoline Christie, dudamos desde los primeros instantes con su rol como la psicóloga de Merlina.

Marilyn Thornhill - Christina Ricci

Christina Ricci, quien tomó el rol de Merlina Addams en las películas de los noventa, regresa a una producción basada en Los Locos Addams (The Addams Family) pero ahora, muy alejada del papel en el que se dio a conocer, interpretando a Thornhill con quien Merlina siente una gran afinidad como inadaptada, ya que la profesora es la única docente ‘normi’ de Nevermore.

Enid Sinclair - Emma Myers

La joven actriz conocida por Girl in the Basement y A Taste of Christmas, llega a lo que probablemente sea su papel más importante hasta ahora como Enid Sinclair, una mujer lobo, la cual no ha podido transicionar aun y quien formará, tras ser compañeras de cuarto, una gran amistad con Merlina.

Tyler Galpin - Hunter Doohan

Hunter Doohan, conocido por Your Honor y Truth Be Told, es Tyler Galpin, es un joven ‘normi’ quien, con su carisma y pocos perjuicios sobre los ‘outcasters’, establecerá una relación con la distante Merlina.

Xavier Thorpe - Percy Hynes White

El canadiense de 21 años, conocido principalmente por la serie The Gifted, es Xavier Thorpe, compañero de Merlina en Nevermore y quien cuenta con el poder de traer a la realidad todo lo que dibuja.

Bianca Barclay - Joy Sunday

La actriz estadounidense, a quien hemos visto en Dear White People, The Beta Test o Freshman Year, es Bianca Barclay, una joven sirena estudiante en Nevermore y quién es la ‘queen bee’ del instituto para ‘outcasters’. (Evidentemente, eso suena a rivalidad con nuestra protagonista).

