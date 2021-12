Merch oficial de Spider-Man: No Way Home finalmente revela a los 3 spiderman

Da un paso al Multiverso con más productos de Marvel que reúnen a tres generaciones de Spider-Men que compartieron escena por primera, y quizás única vez, en la recién estrenada Spider-Man: No Way Home.

Por primera vez, el Hombre Araña (Tom Holland) del Universo Cinematográfico de Marvel se une con el Amistoso Hombre Araña (Tobey Maguire) y el Asombroso Hombre Araña (Andrew Garfield) para sorprender a fans en la película crossover.

Mientras que Marvel y Sony ya trabajan en más películas de Spider-Man según Kevin Feige, la implícita semana sin spoilers desde el estreno del ambicioso crossover ha terminado y con ello, el merch de la película ya ha sido liberado.

Sorprende nueva merch de Spider-Man: No Way Home

Marvel está dando otro giro en el Spider-Verse live action con la segunda ola de productos con el cameo del muy buen abogado Matt Murdock (Charlie Cox) y el trío de Peter. # 1 (Holland), Peter # 2 (Maguire) y Peter # 3 (Garfield).

Esta nueva mirada al trío de Spider-Men proviene de la colección Spider-Man: No Way Home de Rock Em Socks. La tienda de calcetines en línea vende varios estilos inspirados en la nueva película.

La merchandising de No Way Home también muestra a los 3 spiderman, así como a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) y los villanos de sagas anteriores, Green Goblin (Willem Dafoe), Doctor Octopus (Alfred Molina) y Electro (Jamie Foxx).

Anteriormente, el arte oficial de Spider-Man: No Way Home mostró a Tobey Maguire en batalla, aunque en ese entonces su aparición en la película no había sido confirmada, siendo uno de los primeros spoilers accidentales de Marvel.

¿Cuántos Spiderman salen en No Way Home?

Spider-Man: No Way Home establece un nuevo récord en Rotten Tomatoes gracias al anticipado regreso de Tobey Maguire como Peter Parker y Andrew Garfield también como Peter Parker para un total de 3 hombres araña en pantalla.

