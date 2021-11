¿Mephisto aparecerá en "Agatha: House of Harkness"? Esto dice Kathryn Hahn

Después de que WandaVision hiciera su debut en Disney Plus a principios de este año, los fans de Marvel crearon un sinfín de teorías alocadas sobre el futuro de sus personajes titulares, uno de los cuales ya tiene su propio spin-off: Agatha: House of Harkness, protagonizado por Kathryn Hahn.

El nuevo spin-off, descrito como una "comedia oscura" por su protagonista, revivió otro tema central de WandaVision; la supuesta aparición del villano de Marvel, Mephisto, que muchos pensaron estaba detrás de los acontecimientos en la serie y jefe real de Agatha Harkness.

Ahora que Disney Plus trabaja en spin-off de WandaVision protagonizado por Kathryn Hahn, la estrella reveló en una entrevista en The Drew Barrymore Show si la serie podría presentar a Mephisto tras semanas de especulaciones durante la transmisión de la primera serie de Marvel en streaming.

¿Mephisto aparecerá en Agatha: House of Harkness?

¿Mephisto aparecerá en Agatha: House of Harkness?

"No tengo idea. Eso fue algo grande durante WandaVision, pero quién sabe. Quiero decir, creo que ahora mismo, como cualquier cosa, como Marvel, quién sabe, es probable que todo sea posible. Nunca he escuchado nada definitivo sobre eso", reveló la actriz de 48 años de edad.

Cómo te revelamos en La Verdad Noticias, durante las semanas de duración del programa, una de las teorías de fans más fuertes y populares era que el equivalente del Diablo en Marvel Cómics era el verdadero villano de la serie, incluso se especuló si Pietro Maximoff era Mephisto en WandaVision.

Sin embargo, al finalizar la serie debut de Marvel en Disney Plus se reveló que Wanda Maximoff, interpretada por Elizabeth Olsen, era la responsable de los extraños acontecimientos en Westview, lo que dejó por los suelos todas las teorías de fans sobre Mephisto.

¿Kathryn Hahn estará en Universo Cinematográfico de Marvel?

Kathryn Hahn tendrá su propia serie en Marvel

Además de House of Harkness, también se espera que Kathryn Hahn interprete a Agatha en futuras películas de MCU, aunque en estos momentos no se ha revelado en cual proyecto de cine del estudio podría debutar o si aparecerá en Doctor Strange: In the Multiverse of Madness.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!