Matt Reeves quiere hacer una película de otro héroe de DC ¿De quién se trata?

Matt Reeves director de la muy esperada cinta 'The Batman', producida por Warner y Dc que estará protagonizada por Robert Pattinson, sorprende en sus declaraciones al querer hacer una versión nueva de nuestro querido héroe Superman, esto después del exito que la película ha tenido en los resultados.

El reinicio del caballero de la noche parece ser una buena adaptación, pues se ha mostrado como una versión más realista y violenta, pues el primer avance de la película muestra a un Batman más oscuro.

The Flash, Linterna Verde Y Superman héros del Universo DC

Algunas recientes fotos filtradas muestran que será una producción bastante grande, por lo que Warner tiene grandes esperanzas en volver a levantar las expectativas después de 'Batman v Superman: Dawn of Justice' y 'Justice League'.

Superman tendrá una nueva versíon

Fuentes cercanas a Warner y que hoy La Verdad noticias te trae, han revelado que Matt Reeves podría hacer otra versión de Superman, pues Warner está considerando darle la dirección de otra película del hombre de acero.

Sin retirar a Henry Cavill del papel, sino utilizando la idea del multiverso que será presentado en 'The Flash' y realizar otra versión del héroe que posiblemente tenga conexión con 'The Batman', pues, como se mostró en las fotografías filtradas del set de grabación, un hombre aparece disfrazado de Superman, lo que sugiere que existe una versión de Superman en este universo.

Si bien hasta el momento esto suena como un rumor, pero parece factible al tomar en cuenta que Henry Cavill no parece muy preocupado en volver a tomar su papel dentro del DCEU, pues no hay planes para 'Man of Steel 2'.

Se espera que tenga sólo algunas apariciones breves como cameos en películas como 'Black Adam', por lo que una nueva versión del héroe podría ser la solución para que el público no pierda el interés en los héroes de DC.