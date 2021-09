Matrix: Resurrections sugiere que las secuelas serán ignoradas

La sinopsis oficial de Matrix Resurrections insinúa que las secuelas originales de Matrix no fueron tomadas en cuenta. Después de que la primera película de Matrix se convirtiera en una de las películas más aclamadas por la crítica y de mayor éxito comercial de 1999, dos secuelas avanzaron para completar una trilogía.

Lanzado en 2003, The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions no fueron tan bien recibidos como el innovador original, terminando la serie con un gemido. Matrix Revolutions fue un punto bajo para la franquicia, recaudando solo $139.3 millones a nivel nacional.

Esto es parte de lo que hizo de The Matrix Resurrections un proyecto tan intrigante. Además de ver a Keanu Reeves y Carrie Anne-Moss interpretar nuevamente a sus personajes icónicos, había esperanzas de que The Matrix Resurrections pudiera compensar las deficiencias de las secuelas de Matrix y devolver la serie a su antigua gloria.

Con el lanzamiento del primer tráiler de Matrix Resurrections, el público está mirando el metraje, tratando de descubrir cómo encaja la película en la historia más amplia de Matrix. Como resultado, es posible que solo se requiera ver la primera película.

Warner Bros. lanzó la sinopsis oficial de Matrix Resurrections, que curiosamente se refiere a la película como una "continuación de la historia establecida en la primera película de MATRIX".

El segundo párrafo vende la película como una "continuación y extensión de la película original". Lea la sinopsis completa en el espacio a continuación:

Sinopsis oficial de Matrix Resurrections

"The Matrix Resurrections" es una continuación de la historia establecida en la primera película de MATRIX. Reúne a Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss como íconos cinematográficos Neo y Trinity en una expansión de su historia que se aventura de nuevo en Matrix e incluso más profundamente en la madriguera del conejo.

Una nueva aventura alucinante con acción y escala épica, ambientada en un mundo familiar pero aún más provocativo donde la realidad es más subjetiva que nunca y todo lo que se requiere para ver la verdad es liberar tu mente.

20 años después de la primera película, la franquicia que ayudó a definir la cultura pop en el cambio de siglo está de regreso para una continuación y extensión de la película original. The Matrix permanece en el zeitgeist como una película que ha cambiado la forma en que miramos el cine y la realidad misma. Con su acción y efectos visuales que cambiaron el juego, The Matrix ayudó a allanar el camino para que las películas siguieran.

Matrix Resurrections parece ser una especie de reinicio suave

La línea de "continuación y extensión de la película original" en particular parece implicar que The Matrix Resurrections no está relacionada con Reloaded y Revolutions. La nueva película parece ser una especie de reinicio suave, con Neo tratando de reconstruir recuerdos fragmentados que están (quizás no tan por coincidencia) extraídos de la primera Matrix.

Es difícil juntar demasiados detalles de la historia de Matrix Resurrections del tráiler, por lo que será fascinante ver cómo se desarrolla la narrativa en la película final. Ignorar las dos secuelas originales tiene sus pros y sus contras.

Por un lado, The Matrix Resurrections se desvincularía de dos títulos que fueron mal recibidos en el lanzamiento y tienen una pizarra limpia para trabajar. Sin embargo, las secuelas de Matrix tienen una buena cantidad de fanáticos a los que les gustaría ver las películas reconocidas en esta nueva continuación.

Si The Matrix Resurrections sigue este camino, difícilmente sería la primera secuela reciente del legado de Hollywood en reconocer solo la película original como punto de partida. La película de Halloween de 2018 fue una secuela directa de la original de 1978, y Terminator: Dark Fate fue una continuación de Terminator 2: Judgment Day.

Este enfoque ha arrojado resultados mixtos en el pasado, por lo que es de esperar que The Matrix Resurrections resulte lo mejor. Basado en las primeras imágenes, la película parece ser un espectáculo visualmente deslumbrante lleno de toda la acción emocionante y los efectos especiales revolucionarios por los que The Matrix es conocida. Ya sea que las dos primeras secuelas sean tomadas en cuenta o no, The Matrix Resurrections idealmente servirá como trampolín para más entregas.

