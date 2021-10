Matrix: Resurrections se burla del cambio de nombre de Facebook a Meta

Después del gran cambio de nombre de Facebook y la declaración del director ejecutivo Mark Zuckerberg de convertir la empresa en una centrada en "el metaverso", los críticos se apresuraron a satirizar la medida, entre ellos Matrix: Resurrections.

Y es que una broma quizás inesperada provino de la cuenta de redes sociales para la próxima película "Matrix", que pasó de una escena icónica en la película original a sumergirse en Facebook y cambiar su nombre a "Meta".

La esperada secuela aprovechó el cambio de nombre de Facebook asegurando que 'ahora está basada en hechos reales'.

Apenas unas horas después de la presentación de Zuckerberg, la cuenta de redes sociales de la próxima película "Matrix" lanzó la versión alterada de su póster original con el nuevo texto, "Ahora, basado en hechos reales".

En caso de que la referencia no fuera lo suficientemente clara, el único texto en la publicación era el hashtag "#meta".

Matrix: Resurrections satiriza cambio de nombre de Facebook

La sátira de Matrix: Resurrections a Facebook también hace referencia a la infame escena en la que el personaje de Lawrence Fishburne, Morpheus, ofrece al personaje de Keanu Reeves, Neo, una de dos opciones: una pastilla roja o una pastilla azul.

"Tomas la píldora azul: la historia termina. Te despiertas en tu cama y crees lo que quieras creer", dice Morpheus en la película. "Tomas la pastilla roja: te quedas en el país de las maravillas y te muestro lo profundo que llega la madriguera del conejo".

La próxima película de "Matrix" presenta a Keanu Reeves y Carrie-Ann Moss repitiendo sus papeles como Neo y Trinity, respectivamente, de la trilogía original. La secuela es la cuarta entrada de la franquicia y está programada para llegar a los cines y a HBO Max el 22 de diciembre.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Matrix: Resurrections como que una escena de Matrix 4 apareció accidentalmente en Venom: Let There Be Carnage.

