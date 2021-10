Matrix Resurrections por fin lanza sinopsis oficial, ¿viene una nueva amenaza?

Warner Bros. anunció la sinopsis oficial de la tan esperada secuela The Matrix: Resurrections.

Publicado en el sitio web de Warner Bros., la sinopsis de la próxima película de ciencia ficción dice: "En un mundo de dos realidades, la vida cotidiana y lo que hay detrás de ella, Thomas Anderson tendrá que elegir seguir al conejo blanco una vez más”.

“La elección, aunque es una ilusión, sigue siendo la única forma de entrar o salir de Matrix, que es más fuerte, más segura y más peligrosa que nunca ". La descripción no revela mucho, pero sugiere que Neo será llevado a sus límites por un enemigo de enorme poder.

The Matrix: Resurrections es la cuarta película principal de la franquicia, que tiene lugar después de los eventos de The Matrix Revolutions.

Los fans están listos para regresar a la Matrix este diciembre.

Keanu Reeves retoma su papel de Thomas Anderson / Neo, mientras que las ex alumnas de la franquicia Carrie-Anne Moss y Jada Pinkett Smith regresan como Trinity y Niobe respectivamente.

Para decepción de algunos fanáticos, Laurence Fishburne no interpretará a Morpheus en la última película. Cuando se le preguntó por qué no aparecería en la película, Fishburn dijo: "Tendrías que preguntarle a [la directora de Matrix 4] Lana Wachowski por qué porque no tengo una respuesta para eso".

El recién llegado a la franquicia Yahya Abdul-Mateen II desempeñará el papel de anteojos en lugar de Fishburne.

¿Qué inspiró Matrix Resurrections?

Cuando se le preguntó qué la inspiró a crear The Matrix: Resurrections, Lana Wachowski explicó que la muerte de sus padres y un amigo cercano la empujó a desarrollar la última entrega de la serie.

"Mi papá murió, luego este amigo murió, luego mi mamá murió. Realmente no sabía cómo procesar ese tipo de dolor. No lo había experimentado tan de cerca ... Sabes que sus vidas van a terminar y, sin embargo, todavía era muy difícil ", explicó. "

“No podía tener a mi mamá ni a mi papá, pero de repente tuve a Neo y Trinity, posiblemente los dos personajes más importantes de mi vida”.

“Fue reconfortante de inmediato ... Puedes mirarlo y decir: 'Está bien, estas dos personas murieron y está bien, devuélvales la vida a estas dos personas y oh, eso no se siente bien '”, concluyó la directora.

Lana Wachowski no es ajena a Matrix, ya que codirigió la trilogía original con su hermana Lilly.

Cuando se le preguntó por qué no regresaría para Resurrections, Lilly Wachowski dijo que después de filmar Cloud Atlas, Jupiter Ascending y Sense8, la aclamada cineasta necesitaba un merecido descanso de la industria.

"Necesitaba reconectarme conmigo misma como artista y lo hice volviendo a la escuela y pintando y todo eso", dijo Lilly Wachowski.

The Matrix: Resurrections se estrena en cines y HBO Max el 22 de diciembre, en La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Matrix como que una de sus escenas apareció accidentalmente en Venom: Let There Be Carnage.

