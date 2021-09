Matrix: Resurrections detalles ocultos en el tráiler

El primer tráiler completo de "The Matrix: Resurrections", una de las secuelas más esperadas en la memoria reciente, finalmente ha llegado, y los fanáticos se vuelven absolutamente locos con todos los pequeños detalles incluidos en este nuevo metraje.

Después de que la primera película de los Wachowski, "The Matrix", llegara a los cines en 1999, la película de ciencia ficción dirigida por Keanu Reeves, Laurence Fishburne y Carrie-Anne Moss se convirtió en una sensación instantánea, dando lugar a una franquicia que incluía videojuegos, anime precuelas y dos secuelas.

Aunque a las secuelas de 2003 "The Matrix: Reloaded" y "The Matrix: Revolutions" no les fue tan bien con los fanáticos y críticos, los espectadores que amaban el mundo de "The Matrix", un mundo en el que los humanos habitan sin saberlo una realidad virtual hasta que se "liberen" de la simulación, todavía querían más.

Ahora, casi dos décadas después, Reeves, Moss y su compañera de la trilogía original Jada Pinkett-Smith están retomando sus papeles originales como Neo, Trinity y Niobe, respectivamente, junto con los recién llegados a la franquicia como Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul. -Mateen II, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci y otros rostros famosos.

Con la creadora original Lana Wachowski a la cabeza, los fanáticos probablemente podrán esperar muchos huevos de Pascua y referencias a las películas originales dispersas a lo largo de esta nueva entrega, y eso comienza con este nuevo avance. Aquí hay algunos pequeños detalles que probablemente se perdió en el primer tráiler completo de "The Matrix: Resurrections".

Hay más en estas gafas de lo que parece

The Matrix: Resurrections

El tráiler comienza con Neo hablando con un misterioso terapeuta (Neil Patrick Harris), contándole sobre los extraños sueños que tiene actualmente. Aunque solo obtenemos un breve parpadeo y te lo perderás de esas visiones proféticas, definitivamente es interesante que el disfraz de Harris tenga un tema azul.

Sí, estamos hablando de esos grandes anteojos azules. Parecen ser un guiño a las píldoras azules que mantienen a Neo sometido en Matrix, y es posible que las máquinas estén usando al terapeuta como una nueva forma de convencer al héroe de que todo está bien, adoptando un enfoque múltiple para detener "la uno." Sin embargo, Neil Patrick Harris le dijo anteriormente a The Jess Cagle Show que tiene un "pequeño papel" en esta secuela, así que no espere que aparezca hasta el final.

Las gafas azules del terapeuta no son las únicas gafas intrigantes de la película, ya que las gafas circulares de Yahya Abdul-Mateen II también son extremadamente similares a las que usa Morpheus (Fishburne) en la trilogía original. (Un informe anterior sugirió que Laurence Fishburne no volverá a interpretar a Morpheus porque Warner Bros. quería usar una versión más joven del personaje.

Si eso es cierto, esa es probablemente la razón detrás del casting de Yahya Abdul-Mateen II). vemos aparecer a Abdul-Mateen II en son muy reminiscentes de las cosas que hace Morpheus en las películas clásicas. El tráiler claramente habla de la icónica pelea del dojo cuando un Abdul-Mateen II vestido de rojo pelea contra Neo en un lugar idílico, antes de que el héroe de Reeves suelte una devastadora explosión de energía, por supuesto.

El masaje de Corky es un homenaje astuto en Matrix: Resurrections

Matrix: Resurrections

Apenas cuarenta y cinco segundos en el tráiler, puede ver un letrero comercial a la derecha mientras Neo camina por una calle de la ciudad. El letrero dice "Masaje de Corky", lo que probablemente a la mayoría de la gente le parezca insignificante.

Para este detalle, Wachowski no está volviendo a llamar a nada de las películas anteriores de "Matrix". En cambio, esta es una referencia a una película pasada en la que trabajaron los Wachowski desde 1996, incluso antes de "The Matrix".

Escrita y dirigida por los hermanos Wachowski, "Bound" de 1996 fue en realidad su debut como director en un largometraje, por lo que la película tiene mucha importancia para ellos.

En "Bound", el protagonista es un ex-criminal llamado Corky, quien es interpretado por Gina Gershon. La película es un drama criminal neo-noir en el que Corky ayuda a una mujer llamada Violet, interpretada por Jennifer Tilly, a alejarse de su violento novio Caesar, asociado con la mafia, interpretado por Joe Pantoliano, mientras se enamora de la mujer. .

El letrero del masaje de Corky es solo un pequeño detalle en el nuevo tráiler, algo que muy pocas personas podrían notar, pero es una gran devolución de llamada tanto para el director Wachowski como para los fanáticos de su trabajo y de su hermana desde hace mucho tiempo.

Siguiendo al conejo blanco una vez más

The Matrix: Resurrections

Si bien el tráiler está lleno de devoluciones de llamadas a antiguas películas de "Matrix", una de las referencias más grandes y famosas al comienzo de la trilogía es la aparición de un tatuaje de conejo.

En la "Matrix" original, se le dijo a Neo que "siguiera al conejo blanco" cuando la pantalla de su computadora tomó una mente propia y comenzó a enviarle mensajes. Cuando Dujour y Choi van al apartamento de Neo para recoger un software ilegal que él construyó para ellos, la pareja le pide que los acompañe a un club.

Después de rechazar la oferta, Neo lo reconsidera cuando ve un tatuaje de conejo blanco en el omóplato izquierdo de Dujour. Todo esto fue obra de Trinity, quien usó el atractivo del tatuaje para llevar a Neo al club para que pudieran tener su primer encuentro.

Parece que el tatuaje del conejo tendrá el mismo propósito en "Resurrecciones". El personaje de Jessica Henwick tiene un tatuaje del animal en la parte superior de su brazo derecho, que parece desencadenar un recuerdo en la mente de Neo.

Ella luce el pelo azul, lo que sugiere que podría ser una mala noticia, pero él todavía la sigue a través de una puerta que conduce a otra dimensión. Después de seguir al conejo blanco en la primera película, Neo podría estar condicionado a hacerlo inconscientemente en esta. Pero esta vez, puede que no sea la mejor decisión.

¿Quién está jugando a The Oracle en Matrix: Resurrections?

¿Quién está jugando a The Oracle en Matrix: Resurrections?

Si bien este es uno que realmente no puede perderse, aproximadamente un minuto después del nuevo avance, hay una mujer en un café a la que se acerca Neo. Cierra un libro que parece incluir tanto "Alicia en el país de las maravillas" como su secuela "A través del espejo", antes de mirar a alguien con una sonrisa. Si tienes buen ojo, podrías reconocer a esta mujer como la actriz Priyanka Chopra Jonas, quien es una nueva incorporación a la franquicia en "The Matrix Resurrections".

No vemos mucho del personaje de la actriz en el tráiler, pero ya tiene gente teorizando sobre su papel. Con anteojos grandes y mirada cómplice, muchos piensan que podría ser la nueva versión del Oráculo.

La figura importante fue interpretada por primera vez por Gloria Foster, pero después de su fallecimiento en 2001, Mary Alice asumió el papel de la película "The Matrix Revolutions". Dado que han pasado alrededor de 18 años desde el lanzamiento de esa película, no sería sorprendente ver al personaje refundido y alterado para la nueva película.

Otra teoría que tienen algunos fanáticos es que Chopra Jonas puede estar interpretando la versión adulta del personaje Sati (Tanveer K. Atwal), a quien se ve con el Oráculo en "The Matrix Revolutions".

En la película de 2003, Sati es una niña protegida porque Oracle cree que puede tener un papel importante que desempeñar en el futuro. Si bien este podría ser el personaje de Chopra Jonas, la actriz original Atwal también tiene la edad perfecta para interpretar una versión anterior de Sati ahora, por lo que es una incógnita.

Varias ubicaciones te dan deja vu

The Matrix: Resurrections

Este nuevo tráiler no intenta ocultar exactamente que la película está regresando a un territorio familiar. Una figura misteriosa (interpretada por Jonathan Groff) al final del tráiler lo resume él mismo, diciendo: "... después de todos estos años, de vuelta en Matrix".

La oficina en sí es la reutilización más flagrante del escenario, pero hay varios otros ejemplos. Por ejemplo, Neo y este nuevo Morpheus se enfrentan en un dojo digital que parece demasiado similar al dojo original que aparece en la primera "Matrix". También es bastante obvio que, en la escena en la que Neo desvía un cohete, él y Trinity también están en la cima de un rascacielos que aparece en la primera película.

El rascacielos en sí es importante porque gran parte de su paisaje interior, que jugó un papel importante en el rescate de Morpheus durante la primera película, se reutiliza en este tráiler.

Esto incluye la secuencia "lluviosa" (en realidad es el sistema de rociadores del edificio) y el vestíbulo donde Neo congela las balas en su lugar. Además, se ve a Neo enfrentándose a un agente en un túnel del metro como lo hizo con el Agente Smith (Hugo Weaving) en la primera película. El edificio de apartamentos donde Neo acompaña a la tripulación de Morpheus en su primera misión también se presenta en gran medida.

Todas estas imágenes recurrentes casi provocan una sensación de "deja vu", que, dentro de las películas, históricamente ha sido una señal de que se ha producido un problema técnico en Matrix. Quizás Lana Wachowski está tratando de decirnos algo sobre nuestro propio mundo dándoles una sensación extraña sobre estos lugares tan familiares.

El verdadero significado de Deus Ex Machina

El verdadero significado de Deus Ex Machina

Justo después de la marca de dos minutos en el tráiler, los fanáticos pueden ver a Neo huyendo de los asaltantes armados en un pasillo lleno de llamas, y justo detrás de él, los espectadores con ojos de águila pueden ver que la pared parece leer "Deus Ex Machina . "

Los fanáticos de la trilogía original probablemente recuerden el término "Deus Ex Machina" de la tercera película, "Revolutions", donde el sistema central de control sensible basado en Machine City lleva ese mismo nombre.

Al llegar a la ciudad, Neo le ruega al Deus Ex Machina, un extraño ser robótico con rostro de bebé, que declare el fin de la guerra aparentemente interminable entre humanos y máquinas. En última instancia, Deus Ex Machina acepta la oferta de Neo y esencialmente usa el cuerpo de Neo para restablecer Matrix, eliminando todas las copias del malévolo Agente Smith (Hugo Weaving) en el proceso.

Más allá de eso, el término "deus ex machina" tiene una base en las tragedias griegas; en esas obras de teatro, un actor que interpretaba a una figura salvadora que podía solucionar cualquier problema dentro de la historia era llevado al escenario por algún tipo de máquina, creando el término.

Dado que Neo, con su conjunto específico de poderes dentro y fuera de Matrix, puede salvar casi cualquier situación a lo largo de las tres películas originales, también es un deus ex machina. Claramente, a Lana Wachowski y su equipo les encantan las referencias en capas.

