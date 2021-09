Matrix: Resurrections ¿Está el agente Smith en el tráiler?

¿Está el agente Smith en The Matrix Resurrections y podría interpretarlo un nuevo actor? El Agente Smith fue, por supuesto, el villano definitorio de la trilogía de películas de Matrix. Interpretado por Hugo Weaving, sus habilidades y apariencia lo llevaron a convertirse en uno de los villanos de películas más icónicos de los últimos 20 años.

Sus batallas contra Neo formaron una parte clave de la historia general antes de su eventual derrota en The Matrix Revolutions, pero con Lana Wachowski regresando al mundo de Matrix, hay un signo de interrogación sobre su destino y futuro.

Sin embargo, la muerte significa poco en Matrix, como lo demuestra el hecho de que tanto Neo (Keanu Reeves) como Trinity (Carrie-Anne Moss) están regresando en The Matrix 4, apropiadamente llamado The Matrix Resurrections. Con los personajes muertos revividos, ¿hay margen para que Smith también regrese? Cualquier nuevo villano ciertamente tendría que llenar un traje de baño, y se ha confirmado poco en ese frente, ni el tráiler de The Matrix 4 revela mucho.

Tal como está, el Agente Smith no está oficialmente en The Matrix Resurrections. Weaving no regresa, salvo una aparición sorpresa, con conflictos de programación que le impiden regresar. Sin embargo, inicialmente se suponía que el Agente Smith aparecería en The Matrix 4, por lo que existe la posibilidad de que el papel haya sido refundido y el villano haga acto de presencia.

De manera similar, podría ser que esos conflictos de programación se resolvieron (después de todo, la película se retrasó desde su lanzamiento original de mayo de 2021), y Weaving puede hacer incluso un pequeño cameo en la película. El tráiler no da una señal clara de Smith, pero otros Agentes aparecen y todavía están muy activos, incluido el Agente Johnson mejorado de Daniel Bernhardt, por lo que no es exagerado imaginar el regreso del Agente Smith.

Si Weaving no interpreta al Agente Smith en The Matrix 4, el tráiler abre dos posibles reemplazos

Si Weaving no interpreta al Agente Smith en The Matrix 4, el tráiler abre dos posibles reemplazos

Neil Patrick Harris y Jonathan Groff. Ambos actores sin duda encajarían con el papel de un villano, y el nombre de cada personaje se ha mantenido en secreto. Groff se ha teorizado como el Agente Smith desde hace algún tiempo, sobre todo porque sería el elenco ideal para un Agente, y el tráiler tiene momentos que apoyan y rechazan la idea.

En una toma, alguien que parece ser Groff se para sobre Neo con una pistola, en una escena borrosa por la lluvia; ciertamente es un momento que evoca al Agente Smith, pero es difícil decir algo con certeza. Groff regresa más adelante en el tráiler, con una línea muy meta sobre volver "a Matrix".

Podría decirse que eso estaría más en consonancia con que él asumiera un nuevo papel tipo Architecht en la película, pero tiene algunos ecos de la escena de Smith con Morpheus en la primera película. Anterior El metraje de Matrix 4 muestra a Groff con la boca cerrada, al igual que los Agentes le hacen a Neo, lo que implicaría que él no es uno de ellos, pero puede estar vinculado de alguna manera.

De manera similar, el personaje de Harris no tiene un aire obvio de Agente Smith sobre él, pero podría estar interpretando un papel similar al de Agente. Está trabajando como terapeuta de Thomas Anderson, al menos según lo que hay en el tráiler, y claramente quiere evitar que se convierta en Neo nuevamente, lo que incluye mantenerlo lleno con un suministro aparentemente interminable de píldoras azules, mientras que también usa anteojos azules para conducir más. casa su lealtad.

Su personaje parece estar del lado de los villanos, y al menos podría ser una especie de Agente superior, diseñado para mantener a Neo a raya, y no es totalmente inverosímil que pueda llevar a una revelación de él como el Agente Smith. más adelante en The Matrix Resurrections.

Si bien no hay confirmación, sería una sorpresa si el Agente Smith no estuviera involucrado de alguna manera, ya sea Weaving en secreto o una refundición, como lo que parece estar sucediendo con Morpheus. Solo el tiempo lo dirá, pero una batalla más entre Neo y el Agente Smith puede estar en juego.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!