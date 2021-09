Matrix 4: Elenco, detalles del tráiler y todo lo que sabemos hasta ahora

Desde que Matrix se lanzó por primera vez en 1999, la franquicia se ha convertido en una de las series de películas más populares de todos los tiempos. La trilogía original de los escritores / directores Lilly Wachowski y Lana Wachowski creó un mundo único e inmersivo poblado por personajes brillantes y tecnología de ciencia ficción que empujó los límites de la imaginación.

La primera serie de películas de Matrix terminó con Matrix Revolutions de 2003, que se sintió bastante concluyente. Desde entonces, los fanáticos han tenido curiosidad por ver cuál podría ser el futuro de la franquicia, y ahora Matrix 4 está listo para cumplir con esas esperanzas.

Ambientada en un mundo donde las máquinas sensibles han derrocado a los humanos y los han encarcelado en una simulación llamada Matrix, la trilogía original sigue las aventuras de un humano con poderes fantásticos que lucha para derrocar a las Máquinas y salvar a la humanidad.

La próxima cuarta película es fácilmente una de las nuevas películas más esperadas actualmente a la vista, con el regreso de personajes queridos como Neo de Keanu Reeves y Trinity de Carrie-Anne Moss con Lana Wachowski dirigiendo en solitario.

Así que reunimos todo lo que sabemos sobre Matrix 4 hasta ahora, desde la trama y los detalles del reparto hasta las actualizaciones sobre las fechas de filmación y lanzamiento.

Nota del editor: este artículo se actualizó por última vez el 11 de septiembre de 2021 para reflejar las últimas actualizaciones de Matrix 4, incluido el tan esperado primer avance, nuevos detalles de personajes y más.

El tráiler de Matrix 4

¡Por fin, se ha lanzado el tráiler de Matrix 4! Warner Bros. estrenó el tráiler en septiembre, solo tres meses antes de que la película debutara. Y hoo, el primer vistazo a la película abrió muchas más preguntas de las que respondió sobre lo que sigue para Neo, Trinity y la lucha por la libertad de la humanidad. Bueno, compruébalo tú mismo a continuación.

¿Cuál es el título de Matrix 4?

Solo unos meses antes de su lanzamiento, Matrix 4 finalmente tiene un título oficial: Matrix: Resurrections. El título finalmente se reveló en CinemaCon en agosto de 2021.

¿Cuándo es la fecha de lanzamiento de Matrix 4?

Originalmente se anunció que la película se estrenaría el 21 de mayo de 2021. Sin embargo, esta fecha tuvo que ser cancelada debido al cierre de COVID-19. Luego fue reprogramado para su lanzamiento el 1 de abril de 2022.

Luego, en octubre de 2020, la fecha de lanzamiento de la película se trasladó a diciembre de 2021, que ahora parece ser la fecha confirmada. Entonces, con un poco de suerte, Matrix 4 tendrá su estreno en cines justo a tiempo para Navidad, el 22 de diciembre de 2021.

Los fanáticos también podrán ver la película en HBO Max, donde estará disponible para transmitir durante un mes a partir del 22 de diciembre.

¿Quién está en el elenco de Matrix 4?

Algunos de los miembros principales del reparto de la trilogía original de Matrix regresarán para Matrix 4. Esto incluye a Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson y Daniel Bernhardt.

Hugo Weaving, quien interpretó al icónico Agente Smith, fue abordado inicialmente para Matrix 4, pero tuvo que rechazarlo debido a conflictos de programación.

Laurence Fishburne también ha confirmado que no se le pidió que regresara como el personaje principal Morpheus para la cuarta película.

Hay varios actores nuevos que se unen a la franquicia, incluidos Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Priyanka Chopra, Andrew Caldwell, Brian J. Smith, Ellen Hollman y Christina Ricci.

Aún no hemos recibido confirmación oficial sobre qué personajes interpretarán la mayoría de estos actores.

¿Quiénes son los personajes que regresan en Matrix 4?

Keanu Reeves interpretará a Neo, el salvador profetizado tanto de la humanidad como de las máquinas conocidas como The One.

En el transcurso de las tres primeras películas, Neo ha pasado de ser programador de computadoras a luchador por la libertad y a superhéroe. Él está en el corazón de la serie y simplemente no podrías tener una película en la franquicia sin él.

En su última aparición en Matrix Revolutions, Neo se sacrificó para derrotar al Agente Smith y negociar una tregua entre las Máquinas y los humanos libres restantes. Su cuerpo fue tomado por las Máquinas, lo que dejó la puerta abierta para su eventual regreso.

Carrie-Anne Moss regresará como Trinity, miembro de la resistencia humana contra las Máquinas. Trinity y Neo estuvieron en una relación en la trilogía original hasta su muerte en Matrix Revolutions. Actualmente se desconoce cómo la traerán de regreso para la carta película.

Jada Pinkett Smith interpreta a Niobe, quien apareció por primera vez como personaje secundario en Matrix Reloaded (2003). Niobe es un hábil piloto y artista marcial que alguna vez estuvo enamorado de Morpheus.

A diferencia de muchos de los personajes principales, Niobe no creía en la profecía sobre el Único, pero finalmente llegó a poner su fe en Neo en la tercera película.

Lambert Wilson interpreta al merovingio, uno de los programas más antiguos de Matrix. De carácter astuto y cruel, se describe a sí mismo como un traficante de información y se comporta más o menos como un jefe del crimen. Se opone al Oracle, otro programa antiguo, y busca ocupar su lugar dentro del sistema.

Daniel Bernhardt interpreta al Agente Johnson, uno de los muchos programas de agentes de Matrix, diseñado para proteger la simulación. El personaje apareció por primera vez en Matrix Reloaded.

Yahya Abdul-Mateen II confirmó oficialmente que asumirá el papel de Morpheus, luego de la revelación del primer avance. Mateen publicó una foto de sí mismo en su Instagram, disfrazado en modo Morfeo completo, desde las cortinas hasta el gran par de pistolas. Subtitulado con una bonita revelación cortada y seca: "MORPHEUS".

¿Cuándo se filmó Matrix 4?

La película comenzó a producirse el 4 de febrero de 2020 y continuó hasta el 16 de marzo del mismo año, cuando se tuvo que detener el rodaje debido a la pandemia de COVID-19. Keanu Reeves confirmó el 16 de agosto de 2020 que el rodaje se reanudó y la fotografía principal se completó el 11 de noviembre de 2020.

Neil Patrick Harris, una de las nuevas estrellas que se une a la franquicia, ha descrito el estilo de dirección de Lana Wachowski como más "íntimo" de lo que cabría esperar de un proyecto tan grande.

"Uno pensaría que una película gigante sería 100% guionizada, animada, y estaríamos marcando tomas", le dijo a Variety. “Creo que ella vivió eso antes tres veces, y sospecho que ahora quiere hacer las cosas a su manera. No era frecuente que sintieras que estabas haciendo algo gigantesco porque ella lo hacía sentir muy íntimo ".

El director de John Wick, Chad Stahelski, quien también está involucrado en la película, le había revelado previamente a Collider que Lana Wachowski prefiere dirigir sus propias escenas de acción.

“Hemos tenido directores de segunda unidad en algunas de las Matrix solo por la logística involucrada. Pero últimamente, y especialmente en Matrix 4, está dirigiendo su propia acción ”, dijo Stahelski. “Las segundas unidades para ellos son en su mayoría tomas de establecimiento, los lados B de algunas de las composiciones para algunos lugares. Pero Lana, ella hace sus propias acciones. Ella lo entreteje con las cosas de la unidad principal, por lo que sus cosas se ven tan bien ".

Curiosamente, los Wachowski originalmente no tenían la intención de continuar la franquicia después de la tercera entrega, aunque hubo muchos rumores de que se lanzaría una cuarta película. De hecho, Lilly Wachowski había dicho en una entrevista de 2015 que era una "idea particularmente repugnante en estos tiempos".

En 2017, THR informó que se estaba trabajando en un reinicio con Zak Penn atado para escribir un tratamiento. Más tarde, Penn aclaró que no tenía la intención de reiniciar la franquicia, pero que estaba interesado en expandir las obras existentes, pero parece que su proyecto no avanzó.

Warner Bros.no anunció oficialmente Matrix 4 hasta el 20 de agosto de 2019, lo que confirma que Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss regresarían. También se confirmó entonces que Lana Wachowski sería la única directora y que coescribiría el guión junto a David Mitchell y Aleksandar Hemon. El mismo equipo de redacción ha trabajado anteriormente en Sense8.

¿Cuándo se establece Matrix 4?

Actualmente no está claro cómo encaja la película en la línea de tiempo existente de la franquicia, y el avance solo abrió más preguntas sobre dónde y cuándo se desarrolla la secuela. Después de las películas, ha habido múltiples historias que se expandieron en el universo de Matrix a través de cómics, juegos y animación.

Una de estas adaptaciones posteriores, el MMORPG Matrix Online, fue una secuela de las películas y exploró las consecuencias del sacrificio de Neo en Matrix Revolutions. Lanzado en 2005, el videojuego en línea generó críticas mixtas y finalmente se cerró en 2009.

El juego fue creado con la bendición de los Wachowski, aunque no participaron en su desarrollo. No sabemos si los elementos de la historia del juego se conservarán en Matrix 4, pero la nueva película puede establecerse una cantidad significativa de tiempo después de la tercera película.

¿Qué trama tiene Matrix 4?

Prácticamente no se ha revelado nada sobre la trama de Matrix 4. Sin embargo, se espera que la historia de la película tenga algo que ver con la tregua de Neo con las Máquinas.

Una de las condiciones que Neo había puesto en las Máquinas era que todos los humanos que rechazaran Matrix fueran liberados de la simulación.

Esto no solo permitiría a la humanidad recuperar cierta cantidad de libertad, sino que también ayudaría a garantizar que Matrix pueda continuar en su estado óptimo sin tener que reiniciar cada siglo. Matrix 4 puede mostrar el final de esta tregua y el comienzo de una nueva Guerra de Máquinas.

Algunos rumores habían circulado anteriormente de que la película presentaría viajes en el tiempo, pero Keanu Reeves los desmintió. En una entrevista con The One Show, Reeves dijo que "no habrá vuelta al pasado". También describió la película como una "historia de amor" y elogió el guión de Lana Wachowski.

