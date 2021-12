Marvel y Sony trabajan ya en más películas de Spider-Man según Kevin Feige

Disney y Sony trabajan ya en más películas de Spider-Man según Kevin Feige

Kevin Feige ha confirmado que Marvel Studios y Sony están trabajando actualmente en al menos una película más de Spider-Man.

En una entrevista publicada el viernes con el New York Times que también presenta a la productora de Spider-Man: No Way Home, Amy Pascal, el presidente de Marvel Studios confirmó que sus respectivos estudios están actualmente en conversaciones activas sobre dónde llevar al héroe después de los eventos de Tom.

El tercer turno de Holland como el famoso lanzador de telarañas.

"Amy, Disney y Sony estamos hablando de: sí, estamos comenzando a desarrollar activamente hacia dónde se dirige la historia, lo cual solo digo abiertamente porque no quiero que los fanáticos pasen por ningún trauma de separación como lo que sucedió después de Far From Home ”.

Kevin Feige aseguró que no habrá problemas de nuevo en la relación con Sony.

Feige menciona el breve período de 2019 en el que el acuerdo entre Disney y Sony para coproducir las películas fracasó. "Eso no sucederá esta vez".

En agosto de 2019, aproximadamente dos meses después del lanzamiento de Spider-Man: Far From Home, se informó que las negociaciones entre el jefe del estudio de cine de Sony, Tom Rothman y Feige, sobre la tercera película de Spider-Man, entonces sin título, se habían roto.

El acuerdo que fracasó y, en ese momento, aparentemente puso fin a la asociación de Spider-Man de los estudios, según los informes, se debió a la solicitud de Disney de un porcentaje más alto de los ingresos brutos de la tercera película, así como de todos los ingresos de comercialización, una solicitud que Sony rechazó.

Ese enfrentamiento entre Disney y Sony finalmente llegó a su fin en septiembre de 2019, gracias en parte al propio Holland.

Si bien Feige, como de costumbre, mantuvo los labios apretados sobre lo que podría implicar la cuarta película a lo largo de la historia, Pascal señala el final de No Way Home durante la entrevista del NYT como el punto de partida para otro capítulo.

“Al final de la película que acabamos de hacer, ves a Spider-Man tomar una decisión trascendental, una que nunca antes lo habías visto tomar. Es un sacrificio. Y eso nos da mucho con qué trabajar para la próxima película ".

El productor de Sony había indicado previamente en una entrevista del 29 de noviembre con Fandango que había tres películas más en proceso con Holland adjunto.

Marvel y Sony preparan al menos tres cintas más de Spider-Man

"Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel - [esta no es] la última película de Spider-Man", dijo Pascal. “Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel. Estamos pensando en esto como tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres. Esta no es la última de nuestras películas de MCU ".

Mientras hablaba con el NYT, Pascal ofreció una respuesta más mesurada a su declaración anterior.

“Somos productores, por lo que siempre creemos que todo saldrá bien. Me encanta trabajar con Kevin. Tenemos una gran asociación, junto con Tom Rothman, quien dirige Sony y ha sido fundamental, un gran líder con grandes ideas ”, dijo. "Espero que dure para siempre".

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Marvel como que Lady Gaga reveló si interpretaría a algún personaje en el MCU.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.