Marvel traería de regreso a The Punisher de Jon Bernthal al MCU junto a Daredevil

La llegada del multiverso a Marvel trajo consigo una gran posibilidad de regreso para muchos personajes, siendo uno de los más destacados Daredevil, quien hizo su regreso triunfal en un campo de Spider-Man: No Way Home.

Con la confirmación del regreso del héroe, los fans han solicitado que otros personajes también sean rescatados, y aparentemente las plegarias han rendido sus frutos, pues se rumora que otro personaje regresaría junto a Daredevil.

Recientemente se dijo que tendría una aparición importante en She Hulk, sin embargo probablemente no venga solo, pues un par de escritores dieron pistas sobre la aparición de uno de los antihéroes favoritos de los fans: The Punisher.

The Punisher podría volver junto a Daredevil en Disney+

El personaje es uno de los favoritos de los fans del MCU

Además de su campo en She Hulk, se dijo que Daredevil aparecería en varias series de Disney+, por lo que incluso su propia serie podría tener una continuación e incluir a Frank Castle en el elenco, ya que los escritores Dara Resnik y Ken Kristensen, encargados del próximo proyecto de Marvel ‘Echo’, dieron pistas al respecto.

Cabe mencionar que esto es sólo un rumor, ya que Ken Kristensen trabajó escribiendo la tercera temporada de Daredevil, mientras que Dara Resnik hizo lo propio en The Punisher como guionista, y ahora que trabajan en conjunto y ambos tienen ese estilo callejero, es probable que Jon Bernthal regrese como el castigador.

Conexión entre las series de Disney+ traería de regreso a más personajes

Hasta el momento no se ha confirmado el regreso de Frank Castle

Como te informamos en La Verdad Noticias, la plataforma Disney+ estrenó recientemente la serie de Hawkeye, donde vimos a Maya López, un personaje con discapacidades del habla, quien será la protagonista de Echo, donde probablemente veamos a Kingpin, quien a su vez está conectado con Daredevil y Punisher.

Esta asociación podría traer en un futuro un argumento que pueda permitir que el antihéroe pueda ingresar a las series del MCU, algo que agradaría mucho a los fans, pues junto a Daredevil fueron las únicas series exitosas de Marvel en asociación con Netflix.