Marvel: ¿son estos los héroes de Netflix que se unirán al universo fílmico?

Dos años después de que concluyeran las series de Netflix de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher y The Defenders se dice que algunos héroes podrían regresar como parte del universo cinematográfico de Marvel.

Héroes y villanos de las series de Netflix podrían encontrar su camino al universo cinematográfico según el rumor.

Jessica Jones (Krysten Ritter), Daredevil (Charlie Cox) y The Punisher (Jon Bernthal) serían los héroes que podrían aparecer de nuevo mientras que Kingpin (Vincent D’Onofrio) destaca como un villano que regresaría también.

Según el reporte realizado en ‘That Hashtag Show’ los actores y sus respectivos personajes pasarían de Netflix a series de Disney+ o cintas de la Fase 4 y 5 del universo fílmico del exitoso estudio de Hollywood.

Lamentablemente para los fans de la series de Iron Fist y Luke Cage de Netflix todo parece indicar que los actores Finn Jones y Mike Colter quedarían fuera de este regreso ya que serían sustituidos por otros.

¿Daredevil de Netflix a Marvel en Spider-Man 3?

La amistad de los cómics podría pasar a la pantalla real con la aparición de Matt Murdock/Daredevil en Spider-Man: No Way Home.

Otro de los fuertes rumores sobre los héroes de la plataforma de streaming que hemos informado asegura que el actor Charlie Cox regresará como el Hombre sin Miedo en la esperada Spider-Man 3 o No Way Home.

Esta creencia toma fuerza narrativamente recordando que Misterio reveló al mundo la identidad del arácnido en la última cinta por lo que Peter Parker sin duda necesitará de un abogado, ¿y quién mejor que Matt Murdock?

Además de esto se dice que Cox ha sido visto en el set de filmación de Spider-Man: No Way Home al igual que a Jake Gyllenhaal y tomando en cuenta que la cinta explorará el Spider-verso como recientemente reveló Alfred Molina no sería descabellado ver al Daredevil de Netflix.

Estos son los héroes de Netflix que se rumora regresarán y se integrarán de manera oficial al universo cinematográfico de Marvel Studios. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la confirmación de estas especulaciones para traerte lo más reciente.

