Marvel revela adelanto de sus próximos proyectos

Si eres un fiel seguidor de Marvel Studios esta información es para ti, pues durante su participación en la D23 la compañía presentó adelantos de Invasión Secreta y Werewolf by Night, los cuales forman parte de sus proyectos a estrenarse.

Asimismo, en La Verdad Noticias te compartimos que, parte del elenco de la secuela de Capitana Marvel, (Ms. Marvel), presentó la nueva película la cual llevará por nombre "The Marvels", fue así como Brie Larson, Iman Vellani y Teyonah parris reaparecieron ante sus fans.

De igual manera, la compañía Marvel no dudo ni un segundo en presentar de manera exclusiva, una pequeña parte de lo que sucedió después de la escena post créditos de Ms. Marvel, dejando a los asistentes impactados pues era algo que esperaban con muchas ansias.

¿Qué pasó en la escena Post Créditos?

Capitana Marvel, escena post créditos

Recordemos que en la escena final de Ms. Marvel, este personaje, fue transportado a otro lugar y, tiempo después apareció en su casa sin saber la razón y dejando a los espectadores con la duda sobre lo ocurrido.

En este punto, es importante mencionar que en la presentación del avance durante la D23, el personaje interpretado por Kamala Khan, apareció en el espacio, en donde cambió de lugar con Carol Danvers y Mónica Rambeau y, esta última es encontrada caminando afuera de la estación espacial.

¿Qué se viene de Marvel 2022?

Post de la película "Black Panther: Wacanda Forever"

Ante la nueva aparición de la compañía en dicha expo, muchos seguidores han estado al pendiente de la lista de estrenos de las películas y es que además del filme antes mencionado, existen otras producciones que están a nada de darse a conocer.

Entre la lista de las cintas más esperadas, se encuentra Black Panther: Wakanda Forever, cuyo estreno será el próximo 11 de noviembre y The Guardians of the Galaxy: Holiday Special, en diciembre de este año.

