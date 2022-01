Marvel reestrenará Shang Chi y Eternals con versiones extendidas en Reino Unido

Shang Chi y Eternals tendrán versiones extendidas en Reino Unido

Marvel sorprendió al anunciar este día que Shang Chi y Eternals serán reestrendas en los cines de Reino Unido y con escenas extras que no salieron en la anterior función.

De momento no se sabe que plantearán estas nuevas escenas, pero las teorías afirman a que será la introducción de ambas películas al universo de los Vengadores.

En La Verdad Noticias te contamos todo acerca de este reestreno y lo que significaría para las futuras cintas de Marvel en el 2022.

No cabe duda que el 2021 fue el año para Marvel Estudios y es que luego del éxito que representa en taquilla “Spider-Man: No Way Home”, pretenden reunir aun mucho más dinero con otras cintas.

Shang Chi y la leyenda de los Diez Anillos será junto a Eternals, dos de las cintas que Marvel reestrenará en las próximas semanas.

Sin embargo, esto solo será para los cines del Reino Unido, pues se espera que en dichas funciones se agreguen escenas extras que ya han sido filmadas y que no salieron en la primera proyección.

Si el año anterior Marvel arrasó con la taquilla, en 2022 buscarán repetir la fórmula con sus grandes estrenos en cines.

Thor: Love and Thunder, Wakanda: Forever, Spider-Man In To The Spiderverse 2, Doctor Strange 2 y otras producciones más, encabezan la lista de lo más esperado para los cines en 2022.

En el caso de Shang Chi y Eternals, no se ha informado sobre su reestreno en territorio mexicano o si esta versión extendida llegará a la plataforma de Disney Plus.

