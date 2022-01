Marvel podría haber contratado a Ben Affleck para un cameo en Doctor Strange 2

El famoso actor Ben Affleck se ha convertido en uno de los más controversiales durante las últimas semanas debido a sus declaraciones, tanto de su vida personas como de su vida profesional, especialmente por su despedida oficial de Batman.

Affleck se encuentra actualmente disfrutando de su relación con Jennifer López, con quien regresó tras estar separados 17 años, sin embargo no es a lo único que volvería el famoso actor.

Durante las últimas horas ha surgido un rumor que sugiere que Marvel Studios habría contratado a Ben Affleck para retomar su papel como Daredevil, aunque solamente sería para un campo en Doctor Strange in the multiverse of madness.

Ben Affleck podría regresar como Daredevil

El actor podría regresar como el diablo de Hell's Kitchen

Tras afirmar que Batman fue la peor experiencia de su vida, Ben Affleck podría pasarse a la competencia, donde ya había estado antes, cuando a principios delato 2003 protagonizó la película del famoso superhéroe ahora interpretado por Charlie Cox.

En La Verdad Noticias te informamos que en la secuela de Doctor Strange se dijo que varios personajes harían su regreso, sin embargo nunca se especificó si sólo se hablaba del MCU, pues ahora con el multiverso confirmado podría regresar cualquiera, como sucedió con Andrew Garfield y Tobey Maguire.

¿Daredevil de Ben Affleck será parte del MCU?

Hasta el momento el hecho se mantiene como un rumor

Aunque el Daredevil de Charlie Cox forma parte oficialmente del MCU y aparecería en varias series de Disney+, debido a la llegada del multiverso, podría tener sentido ver a Ben Affleck en el traje de nuevo, aunque sea para un campo.

Por el momento no han habido más declaraciones respecto al tema, pues sólo se trata de un rumor, sin embargo este podría ser confirmado o desmentido en los próximos días debido al impacto que ha generado la noticia.

